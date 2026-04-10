Четверо мигрантов погибли у побережья Северной Франции

У побережья Северной Франции – в районе коммуны Экиен-Плаж – произошел инцидент с группой мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пытались добраться до надувной лодки, чтобы пересечь Ла-Манш. На берегу работали спасатели, жандармерия и медики: людей в термоодеялаx выводили с пляжа, часть из них в состоянии переохлаждения.

По данным местных властей, мигранты пытались подойти к так называемому «такси-боту» – небольшому надувному судну, которое перевозчики используют для подбора людей вдоль побережья. Во время посадки группа попала в приливную яму, многие потеряли равновесие и оказались в воде.

Кристиан Фуркруа, мэр Экиен-Плаж:

Около 30 мигрантов пытались добраться до лодки, но она опрокинулась. Все оказались в воде. 4 человека погибли: 2 женщины и 2 мужчин.

После происшествия лодка, вопреки первоначальным сообщениям, не затонула, а вышла в глубокую воду и продолжила движение в сторону Великобритании. Ранее префектура ошибочно сообщала о ее затоплении. Французские власти отмечают, что за последний год перевозчики все чаще используют такие надувные «такси-боты», чтобы обходить патрули и подбирать мигрантов прямо с берега.