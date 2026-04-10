«Лес. Дабро. Парадак» – военнослужащие высадили около 10 тысяч деревьев в Молодечненском лесничестве

Представители тыла Вооруженных Сил Беларуси приняли участие в Республиканской добровольческой акции «Лес. Дабро. Парадак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит по всей стране и направлено на благоустройство мест отдыха, обновление экологических троп и высадку молодых деревьев.

Военнослужащие тыла работали на территории Молодечненского лесничества. Здесь они высадили около 10 тысяч саженцев – это и хвойные, и лиственные породы, подобранные с учетом особенностей местного лесного фонда. Организаторы отмечают: участие армии помогает значительно ускорить темпы восстановления лесов после санитарных рубок и природных повреждений.

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси:

Задействованы все воинские части и соединения Вооруженных Сил. Мы понимаем необходимость участия в этой акции, потому что лес – наше богатство. Поэтому мы традиционно и с большим энтузиазмом принимаем участие в ней и будем принимать дальше. Сегодня мы работаем в Молодечненском лесхозе. Уже посажено более двух гектар молодых лесонасаждений. Работа еще не закончена, она сейчас будет продолжена. Поэтому только вперед и только вместе.

После завершения работ участники акции привели в порядок прилегающую территорию: убрали мусор, расчистили тропы, подготовили площадки для дальнейшего благоустройства.

Акция «Лес. Дабро. Парадак» продолжается. По оценкам организаторов, в 2026 году в ней примут участие тысячи волонтеров, а количество высаженных деревьев превысит прошлогодние показатели.