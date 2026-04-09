«Время непростое – нужно действовать». Лукашенко согласовал назначения в руководстве местной вертикали

Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, регионах и дипломатическом корпусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко аккуратно напоминает. Не всегда и не все решают передовые технологии. Не лишним будет к опыту старших обратиться и чуть наперед просчитать. В подтверждение совсем земной пример. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Энергонасыщенную технику дали. Трактор мощнейший, 350 лошадей там. Они зацепили 9 этих корпусов. 12 вроде не тянет. Есть и 12, и 10, и 9. И сделали окопы. С того света достали землю. Перевернули это все. И даже там, где я бываю, еду по этому полю, смотрю, а какая следующая процедура агротехническая? Грейдер надо посылать, чтобы выровнять поле. Перед посевом оно должно быть как стол. А там жуть происходит. А потом это все надо выровнять. И сколько надо? Там надо не один след культиватора, говорю как специалист уже относительный, а надо три. А это топливо, это зарплата, повышение себестоимости. Так мы ничего не сделаем.

А чтобы знать, как на земле, и после не слыть оторванным от нее и реальности руководителем, нужно по этой самой земле походить. Не все хотят, не все понимают зачем. Тем ценнее такие примеры. Начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента, представляете, отправляется работать в Витебский облисполком по собственному желанию.

– Потому что работаю в Администрации уже 17 лет, 5 лет в должности начальника главного управления кадровой политики. Считаю необходимым, что у меня недостаточно опыта, как вы всегда отмечаете, походить по земле.

– Слышишь, как говорит человек, а ты этого не понимаешь. Ты намекаешь, что его надо на землю отпустить.

– Ни в коем случае, потому что Дмитрий Николаевич примерно справляется со своими обязанностями.

– О похвалил. Ну хорошо.

– Он уроженец Витебской области и решил вернуться.

– А в каком районе?

– Шарковщинский.

– Молодец, правильно ты рассуждаешь. Пока молодой, надо пройти. Если по земле не походил. Вот наблюдаю за премьер-министром – я ж Турчина не первый год вижу и знаю – губернатором был, вернулся другой человек. Он понимает людей, ему не надо рассказывать, убеждаться в чем-то. В другом плане молодой еще, надо там опыта набираться, а так совсем другой человек.

Но не Витебской областью единый. Вороновский район Гродненской области сегодня может встречать нового руководителя. Александр Часнойть, проработав зампредом в Лидском, едет к ним. Что оставляет после себя? Глава государства подробно расспросил назначенца, а после не менее детально поговорили о новом месте жительства, службы и личностных качествах.

– Вот он тебе расскажет, что такое руководитель хозяйства. Если он не побывал сегодня на ферме, на комплексе, работы там не будет. Люди хотят видеть своего руководителя, желательно каждый день.

– Ну такие крестьяне. Поэтому тут нам торопиться ни в коем случае нельзя. По-книжному делать ничего нельзя. Вороновский район, ты его знаешь?

– Да, я уже поизучал, восемь хозяйств.

– Сам ты из какого района?

– Я родом из Островца.

– Ты родился еще и жил там до того, как атомную станцию построили.

– Да, в 2004 году я поступил. И так вот случилось, что жена из Лиды и переехала туда, трудовую деятельность начинала.

– Понятно. Ну чтобы ты не всегда за женой бегал.

– Нет, этого нет.

– Мужик должен быть в семье мужиком. Хотя... Как тут будешь мужиком, как у Алены Сыровой? Мужик будет бегать за ней, наверное, всю жизнь, потому что у нее характер такой. Хорошо, понятно.