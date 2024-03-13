Коллективу «Атланта» представили нового генерального директора Дмитрия Харитончика

Увеличить продажи и диверсифицировать производство – такие задачи стоят перед новым руководителем «Атланта». Сегодня, 13 марта, Дмитрия Харитончика представили коллективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами управленца большой опыт работы в промышленности – от оператора станков с числовым программным управлением до заместителя министра. Работу на вверенном предприятии гендиректор планирует начать с изучения бизнес-процессов «Атланта», в том числе рассмотреть реализацию новых продуктов.

Дмитрий Ха ритончик, генеральный директор ЗАО « А тлант»: В высокой степени проработки инвестиционный проект по производству ларей. Очень перспективный продукт, мы видим серьезный рост на рынке по данному виду продукции. Необходимо активизировать работу по запуску этого инвестиционного проекта в практическую реализацию. Мы видим, что это продукт, который сегодня востребован и может принести дополнительные объемы для предприятия.

Сегодня «Атланту» необходимо увеличить продажи имеющейся на складах продукции, распределить рынки сбыта и активнее осваивать выпуск новых товаров. При этом не затягивать процесс во времени – от идеи до опытного образца не больше нескольких месяцев. Не упустить нишу в условиях высокой конкуренции – вопрос номер один для предприятия.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы не можем долго ждать в данной в ситуации, потому что наши конкуренты нашу слабость определенную на наших определенных рынках могут использовать. Вы, наверное, знаете, что в Татарстане появилось предприятие, которое производит холодильники. Поэтому, если мы будем медлить, не решать задачи в части работы на наших традиционных рынках, нам с каждым разом будет все сложнее отвоевывать свои территории.

Интерес потребителей к белорусской продукции есть. В рамках льготного кредитования на покупку отечественных товаров подано уже более 20 тысяч заявок.