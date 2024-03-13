«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем

Активистки Белорусского союза женщин, работающие на предприятиях концерна «Беллегпром», приняли участие в марафоне добра и вручили специализированную коляску мальчику с ослабленным здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У трехлетнего Максима нарушения опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Это последствия родовой травмы. Поэтому сменить обычную прогулочную коляску на специализированную в семье Бойченко мечтали давно. И вот нашлись меценаты.

Татьяна Бойченко:

Я безумно благодарна концерну за этот просто бесценный для нас, суперценный подарок. И, конечно, даже нет слов описать то, что мы испытываем внутри. Это огромное счастье. И я хочу сказать, что есть люди, благодаря которым мир становится краше. И благодаря данной акции, марафону нам повезло с ними познакомиться.

К благотворительной инициативе подключились женщины предприятий легкой промышленности со всей страны. Буквально за пару месяцев собрали нужную сумму и по рекомендациям врачей приобрели новую коляску.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Нам приятно, что мы тоже включились в этот марафон добрых дел по стране. И причем включились не просто декларируя какие-то лозунги, а именно с практической точки зрения. Это очень важно. И как наши девушки, девочки говорят, что, когда мы понимаем, кому и что мы оказали, это даже всегда как-то теплее и оказывает импульс для будущих дел.