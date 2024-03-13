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«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем

13 марта 2024 13:46
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Активистки Белорусского союза женщин, работающие на предприятиях концерна «Беллегпром», приняли участие в марафоне добра и вручили специализированную коляску мальчику с ослабленным здоровьем,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем-1

У трехлетнего Максима нарушения опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Это последствия родовой травмы. Поэтому сменить обычную прогулочную коляску на специализированную в семье Бойченко мечтали давно. И вот нашлись меценаты.

«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем-4

Татьяна Бойченко:
Я безумно благодарна концерну за этот просто бесценный для нас, суперценный подарок. И, конечно, даже нет слов описать то, что мы испытываем внутри. Это огромное счастье. И я хочу сказать, что есть люди, благодаря которым мир становится краше. И благодаря данной акции, марафону нам повезло с ними познакомиться.

«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем-7

К благотворительной инициативе подключились женщины предприятий легкой промышленности со всей страны. Буквально за пару месяцев собрали нужную сумму и по рекомендациям врачей приобрели новую коляску.

«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем-10

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Нам приятно, что мы тоже включились в этот марафон добрых дел по стране. И причем включились не просто декларируя какие-то лозунги, а именно с практической точки зрения. Это очень важно. И как наши девушки, девочки говорят, что, когда мы понимаем, кому и что мы оказали, это даже всегда как-то теплее и оказывает импульс для будущих дел.

«С добрым сердцем в каждый дом». Активистки БСЖ помогли ребёнку с ослабленным здоровьем-13

Проект «С добрым сердцем в каждый дом» стартовал в начале года. В планах у объединенной организации БСЖ концерна «Беллегпром» еще не одна благотворительная инициатива.

# Благотворительная акция # общество # Татьяна Лугина

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