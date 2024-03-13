Наталья Кочанова вручила паспорта юным белорусам

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси». Традиционно в нашей стране свой первый паспорт юноши и девушки получают в 14 лет. Особенно торжественна церемония вручения документов в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тех, кто отличился в учебе, творчестве, спорте, проявил активную гражданскую позицию, 13 марта пригласили в Совет Республики. Паспорт и своего рода путевку во взрослую жизнь ребята получили из рук спикера верхней палаты. Наталья Кочанова поздравила школьников с предстоящим праздником Днем Конституции.

Матвей Володько, учащийся Круговичской средней школы:

Мне приятно получать первый документ в такой торжественной обстановке. Думаю, этот день запомню на всю жизнь, потому что паспорт вручала сама Наталья Кочанова и это все было в такой торжественной обстановке. Мне очень понравилось.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В нашей стране это одна из самых добрых традиций, когда мы вручаем паспорта нашим ребятам, которые вступают в свою полноправную взрослую жизнь. И для нас это всегда не просто вручение паспортов, это действительно такой праздник. Потому что мы можем пообщаться с ребятами и видим, насколько для них это событие важно.