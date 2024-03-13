О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно

Весточки с фронта, письма-треугольники, почтовые открытки. Узнать, о чем в годы Великой Отечественной войны писали женам, детям и матерям красноармейцы, можно благодаря виртуальному проекту, который запустили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайтах историко-археологического музея, музея истории религии и краеведческих музеев в районах можно найти письма, узнать о подвигах и наградах их авторов, а также узнать информацию о том, в каком музее хранится оригинал послания. К слову, только в Гродненском историко-археологическом их сотни.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом Новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

«Я знаю, что вы живы, что еще найдете меня. Я обязательно приеду к вам, и ни один поганый фриц этому не помешает». Вот такие слова писал генерал Павловский своим близким.

Видите, как выглядели уже письма в то время? Эти треугольники военные сменились стандартными письмами, на которых было написано «воинское». Это значит, что оно было бесплатное, на нем не было никаких марок.

Елена Рапинчук, заместитель директора по научной работе Гродненского государственного историко-археологического музея:

Праект быў распрацаваны нашым музеем дзеля папулярызацыі гісторыка-культурных каштоўнасцей праз музейны прадмет і таксама выхавання, асабліва ў маладога пакалення, пачуцця гонару і патрыятызму да гістарычнага мінулага нашай краіны.