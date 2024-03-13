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О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно

13 марта 2024 13:38
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Весточки с фронта, письма-треугольники, почтовые открытки. Узнать, о чем в годы Великой Отечественной войны писали женам, детям и матерям красноармейцы, можно благодаря виртуальному проекту, который запустили в Гродно,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно-1

На сайтах историко-археологического музея, музея истории религии и краеведческих музеев в районах можно найти письма, узнать о подвигах и наградах их авторов, а также узнать информацию о том, в каком музее хранится оригинал послания. К слову, только в Гродненском историко-археологическом их сотни.

О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно-4

Андрей Вашкевич, заведующий отделом Новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
«Я знаю, что вы живы, что еще найдете меня. Я обязательно приеду к вам, и ни один поганый фриц этому не помешает». Вот такие слова писал генерал Павловский своим близким.

О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно-7

Видите, как выглядели уже письма в то время? Эти треугольники военные сменились стандартными письмами, на которых было написано «воинское». Это значит, что оно было бесплатное, на нем не было никаких марок.

О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно-10

Елена Рапинчук, заместитель директора по научной работе Гродненского государственного историко-археологического музея:
Праект быў распрацаваны нашым музеем дзеля папулярызацыі гісторыка-культурных каштоўнасцей праз музейны прадмет і таксама выхавання, асабліва ў маладога пакалення, пачуцця гонару і патрыятызму да гістарычнага мінулага нашай краіны.

О чём писали красноармейцы? Виртуальный проект «Письма с фронта» запустили в Гродно-13

Виртуальный проект посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Страница с фронтовыми письмами будет пополняться и в дальнейшем.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Вашкевич # Новости Гродно и Гродненской области

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