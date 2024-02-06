Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»

Обсудить актуальные для страны темы с экспертами и оценить творчество отечественных артистов. Культурно-патриотический марафон «Мы вместе. Нас миллионы!» объединяет все больше столичных предприятий. Очередной точкой на карте проекта стал Минский домостроительный комбинат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча с коллективом прошла прямо в производственном цеху среди бетонных блоков. Помимо классической беседы с лидерами мнений, для работников организовали праздничный концерт – выступили звезды белорусской эстрады. В плане еще немало таких встреч. Марафон продлится до 23 февраля и охватит более 50 предприятий и учреждений столицы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень рады тому, что откликаются на подобные приглашения наших предприятий наши артисты. Хорошее настроение, только положительные эмоции как нашим работающим реального сектора экономики, на предприятиях людям, так и самим артистам тоже нужно подпитываться этой народной энергией, которую дает эта атмосфера.

Виталий Громыко, директор Минского домостроительного комбината:

Люди понимают ответственность, понимают, что отдав тот или иной голос, мы голосуем за будущее нашей страны. Глядя на мировой хаос, который творится у границ нашей страны, мы голосуем за будущее, за крепкую и сильную, процветающую Беларусь.