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Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»

06 февраля 2024 17:25
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Обсудить актуальные для страны темы с экспертами и оценить творчество отечественных артистов. Культурно-патриотический марафон «Мы вместе. Нас миллионы!» объединяет все больше столичных предприятий. Очередной точкой на карте проекта стал Минский домостроительный комбинат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»-1

Встреча с коллективом прошла прямо в производственном цеху среди бетонных блоков. Помимо классической беседы с лидерами мнений, для работников организовали праздничный концерт – выступили звезды белорусской эстрады. В плане еще немало таких встреч. Марафон продлится до 23 февраля и охватит более 50 предприятий и учреждений столицы.

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень рады тому, что откликаются на подобные приглашения наших предприятий наши артисты. Хорошее настроение, только положительные эмоции как нашим работающим реального сектора экономики, на предприятиях людям, так и самим артистам тоже нужно подпитываться этой народной энергией, которую дает эта атмосфера.

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»-7

Виталий Громыко, директор Минского домостроительного комбината:
Люди понимают ответственность, понимают, что отдав тот или иной голос, мы голосуем за будущее нашей страны. Глядя на мировой хаос, который творится у границ нашей страны, мы голосуем за будущее, за крепкую и сильную, процветающую Беларусь.

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»-10

Минский домостроительный комбинат – крупное предприятие со штатом в полтысячи человек. Это работники, которые вносят весомый вклад в экономическое развитие страны. Только за 2023 год МДК ввел в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров жилья.

# Предприятия Беларуси # общество # Артем Цуран # Виталий Громыко

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