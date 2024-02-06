Американцы на конфликте в Украине учат свой военный ИИ. Как это работает, объяснил политолог

Еще недавно искусственный интеллект был предметом научной фантастики. Сегодня он широко используется в быту: от рекламы в социальных сетях и удобного поиска в интернете до электронных продаж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако любая технология имеет двойное назначение – сегодня гонку умных вооружений ведут государства и военные блоки. Появляются новые оборонительные системы, которые позволяют оценивать обстановку на поле боя и координировать работу ПВО. Такие системы обучаются на большом объеме информации, сами находят закономерности и способны заменить сотню аналитиков и военных специалистов. Подробности у Андрея Лазуткина. Как используют ИИ для дезинформации Андрей Лазуткин, политолог:

Пока самое заметное направление для искусственного интеллекта – это новые технологии дезинформации. Уже понятно, как они работают, и яркий пример был во время контрнаступа – пока ВСУ наносили удар на юге, диверсионные группы нападали на Белгородскую область, чтобы спровоцировать панику. В это время с помощью нейросети была создана грубая подделка – якобы обращение Владимира Путина.

Главный посыл – всеобщая мобилизация в России, эту тему активно вбрасывали на протяжении всей летней кампании. Но остается вопрос канала доставки. Если бы такое показали по телевидению, наверное, можно было поверить, хотя заметно, что плохо двигаются губы, лицо не передает эмоций и текст неофициальный. Но распространенное только в интернете, видео не вызвало доверия. Чем на это ответила Россия? По такому же методу было организовано поддельное обращение главкома Залужного.

Помощник Залужного на тот момент подорвался на подаренной гранате, и видео было вброшено, чтобы усилить конфликт между Генштабом и Зеленским. Как и в первом случае, сохраняется похожий тембр голоса, а вложить человеку можно любые фразы. Но русские сделали грамотнее, потому что по украинскому телевидению такого показать не могли, и канал доставки – интернет – здесь вполне подходит. Другой вопрос: такое видео вряд ли на что-то может повлиять, пока оно не имеет большого охвата. Поддельные обращения Зеленского к народу

Андрей Лазуткин:

Но зато два года можно обманывать своих. Так, в первые дни СВО надо было показать, что Зеленский остался в Киеве и оказывает сопротивление, для чего использовали комбинированную съемку. Но дальше, когда Зеленский проводил в бункере первую пресс-конференцию, он выглядел плохо – пьяным, грязным – а ему надо было давать объемные комментарии и обращаться к населению.

Тогда модель Зеленского оцифровали. Был придуман такой формат, как ежедневное вечернее обращение президента, где виртуальный Зеленский (трезвый, нормально говорящий, с нормальными глазами) вместо сводки пяти минут простым языком рассказывает, как ведутся боевые действия, что нельзя отступать, что мы побеждаем и что он на месте, управляет страной.

Технологию сканирования даже не скрывали. Наоборот, на Западе была проведена большая конференция под видом сбора денег среди IT-компаний для Украины, где зрителям показали, как оцифрованный Зеленский просит у них помощи. Сделано грамотно: чтобы скрыть обман, надо самому первым в нем признаться, и разоблачения уже не будет. Так сегодня выглядят те самые ежедневные оцифрованные обращения Зеленского. Записали их уже около 700, в среднем каждое длится от пяти минут – это более 60 часов текста. Не каждый профессиональный диктор справится, тем более, человек, у которого проблемы со сном и наркотиками. Два года не меняется ни интерьер, ни мимика, ни одежда.

Меняется только текст, но люди верят, что их президент жив-здоров, на месте, вроде как говорит об актуальных событиях – значит, это не какая-то старая запись. И это тоже часть современной военной пропаганды с помощью искусственного интеллекта. Даже если главнокомандующий умрет или сбежит, какое-то время это можно будет скрывать. Нейросетевые двойники

Андрей Лазуткин:

Чуть позже играла тема двойников Зеленского. Когда в Киев приезжал Байден, его встретило сразу несколько бородатых мужчин, что попало в кадр польского телевидения. Отсюда, конечно, у людей возник вопрос: если есть дублер Зеленского, то, может, он ездил в Херсон, в Бахмут, якобы бывал на линии фронта? И при этом записываются оцифрованные обращения. Может быть, Зеленский давно живет за границей, пока бойцы умирают в окопах?

Русские технологией тоже владеют. Во время последней горячей линии Владимиру Путину задал вопрос электронный двойник, созданный студентами Санкт-Петербургского университета. Это не только красивый пиар-ход, чтобы привлечь внимание к линии. Это специально показывают, чтобы люди меньше верили своим глазам. Потому что если студент может сделать такое видео для шутки, то противник может сделать то же самое о военном положении в Белгороде или о мобилизации. Во время СВО информацию надо перепроверять, и такие вещи показывают в России не только для того, чтобы посмеяться. Обман в реальном времени – яркие примеры

Андрей Лазуткин:

Следующая ступенька – такое видео можно использовать для обмана в реальном времени, когда с вами связывается двойник какого-то человека, например, по скайпу с поддельного номера, и знакомым голосом задает вопросы. Самая известная технологии – это пранки Вована и Лексуса, когда западные чиновники или российские актеры все им рассказывают как на духу. Но это не потому, что эти люди дурачки, а потому что их обманули. Здесь на кадрах видно, что Зеленского изображает актер, но это редкий случай, когда показали собеседника; обычно не показывают, с кем говорят.

Как такая технология может работать в условиях военного времени? Например, противника интересует приграничный район. Там можно заранее собрать телефонные перехваты местного начальства – это все легко ловится с сопредельной территории. И потом оцифровать голоса сотрудников и начальников местного МВД, МЧС, исполкома, больницы, морга. Представьте, что директору школы звонит знакомый ему начальник с просьбой составить списки детей военнослужащих и передать ему. А потом собрать детей и срочно увести в лес, потому что проводятся учения. А параллельно лжесотрудник местного МЧС обзванивает родителей и рассказывает, что дети пропали, а власти это скрывают, и нагнетает слухи. В России именно так делали в Кемерово, когда случился пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и погибли люди. Украинские спецслужбы ложными звонками раздули в городе панику и спровоцировали массовые беспорядки. Как американцы в Украине готовятся к большой войне?

Андрей Лазуткин:

То есть все это уже применяется, а с технологией искусственного интеллекта обман будет все сложнее различать. С развитием технологий сделать ничего нельзя, но главное, чтобы в мире не было монополиста, как в свое время с ядерным оружием. Когда такое оружие было только у американцев, они его моментально применили, потому что их никто не сдерживал. Поэтому надо, чтобы такое оружие было и у нас. И теперь понятно, почему в конфликт в Украине вкладывались крупные американские IT-компании, предоставляя спутниковую связь, цифровое оборудование и особенно беспилотники. Сейчас, когда война приобрела позиционный характер, созданы идеальные условия для обучения искусственного интеллекта на поле боя. Что они уже сделали? Во-первых, в реальном времени обрабатываются данные спутниковой разведки, во-вторых, система дает штабному командиру советы по тактике, где и что применять. То есть ставить на должность можно если не дурака, то человека с минимальным опытом, которому будет помогать система.