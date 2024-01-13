Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Человек труда как залог будущего всей страны. Год качества в масштабах Минска. На площадке ток-шоу «Большой город» обсудят, как столичные предприятия будут улучшать качество продукции и услуг. И вот о чем пойдет речь завтра, 14 января, в нашем эфире в 10:00.

Качественная перезагрузка. Какие механизмы активизирует Минск для того, чтобы выйти на новый уровень во всех сферах жизни, в первую очередь по экономическим показателям? И как предприятия и организации включились в борьбу за новый госзнак?

Знак качества – это в первую очередь сигнал потребителю.

Госзнак – это не только признание, это и колоссальная мера ответственности за тот выпускаемый продукт, который дается потребителю.

Будет им намного интереснее иметь знак качества непосредственно в Республике Беларусь, чем какие-то бренды, навязанные нам извне.