Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Человек труда как залог будущего всей страны. Год качества в масштабах Минска. На площадке ток-шоу «Большой город» обсудят, как столичные предприятия будут улучшать качество продукции и услуг.
И вот о чем пойдет речь завтра, 14 января, в нашем эфире в 10:00.
Качественная перезагрузка. Какие механизмы активизирует Минск для того, чтобы выйти на новый уровень во всех сферах жизни, в первую очередь по экономическим показателям? И как предприятия и организации включились в борьбу за новый госзнак?
Знак качества – это в первую очередь сигнал потребителю.
Госзнак – это не только признание, это и колоссальная мера ответственности за тот выпускаемый продукт, который дается потребителю.
Будет им намного интереснее иметь знак качества непосредственно в Республике Беларусь, чем какие-то бренды, навязанные нам извне.
Совершенствуем собственные достижения и получаем общий результат для будущего Беларуси. Ток-шоу «Большой город». Год качества. Воскресенье, 10:00.