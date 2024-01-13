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Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»

13 января 2024 08:20
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Новости Беларуси. Человек труда как залог будущего всей страны. Год качества в масштабах Минска. На площадке ток-шоу «Большой город» обсудят, как столичные предприятия будут улучшать качество продукции и услуг.

И вот о чем пойдет речь завтра, 14 января, в нашем эфире в 10:00.

Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»-1

Качественная перезагрузка. Какие механизмы активизирует Минск для того, чтобы выйти на новый уровень во всех сферах жизни, в первую очередь по экономическим показателям? И как предприятия и организации включились в борьбу за новый госзнак?

Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»-4

Знак качества – это в первую очередь сигнал потребителю.

Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»-7

Госзнак – это не только признание, это и колоссальная мера ответственности за тот выпускаемый продукт, который дается потребителю.

Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»-10

Будет им намного интереснее иметь знак качества непосредственно в Республике Беларусь, чем какие-то бренды, навязанные нам извне.

Минск выйдет на новый уровень! Как предприятия будут улучшать качество? Анонс «Большого города»-13

Совершенствуем собственные достижения и получаем общий результат для будущего Беларуси. Ток-шоу «Большой город». Год качества. Воскресенье, 10:00.

# Год качества # общество

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