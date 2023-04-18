Коллектив «Белоруснефти» пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь»

Новости Беларуси. Коллектив «Белоруснефти» практически полным составом пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь». К активу присоединилось более 2 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десятке первых обладателей членских билетов – топ-менеджеры, руководители подразделений, молодежные активисты и лидеры. Онлайн к мероприятию присоединились нефтяники из 40 производственных объектов страны. В торжественном открытии первички принял участие лидер республиканского движения Олег Романов. За последние полгода численность объединения возросла на 25 тысяч человек. Это говорит о том, что белорусы постепенно выходят из «политической спячки».

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Люди поняли, что, если он сами не будут строить свою жизнь, эту жизнь построит кто-то вместо них, и далеко не всегда так, как они хотят, как правильно для человека. Поэтому сегодня люди все более активно берут эти политические процессы в свои руки, направляют их, управляют ими. И это, с моей точки зрения, правильно, потому что свидетельствует о высоком уровне и гражданской активности, и политической сознательности.

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:

Могу сказать, что у нас коллектив всегда был сплоченный. И мы работаем на конкурентном рынке, участвуем во многих зарубежных проектах, поэтому ценим и понимаем, что такое работа дома, что такое работа за рубежом. Понимаем, что можно потерять в своем будущем, если несерьезно относится не только к работе, но и к общественной жизни в стране. Поэтому люди у нас нацелены на коллективизм, на такой здоровый дух. И мы очень серьезно над этим работаем и делаем все возможное, чтобы людям было интересно жить и работать у нас в коллективе и стране.