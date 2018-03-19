«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву

Новости Беларуси. Третьи сутки не сокращаются очереди на белорусско-литовской границе. Более 900 фур ожидают выезда в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заторы в пунктах пропуска растянулись на несколько километров. Наиболее сложная ситуация в «Каменном Логе» – там стоят более 400 грузовиков.

Напоминаем, сложности с пересечением границы возникли еще 17 марта. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы. Перевозчикам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Галина Буро об автомобильном заторе на границе.

Галина Буро, СТВ:

Наша съемочная группа находится в пункте пропуска «Привалка». Очередь из грузовиков здесь растянулась почти на 4 километра. В среднем на территорию запускают по 10 машин – это не много, обычно около 30. И еще по четыре часа фуры проводят в терминале, ожидая въезда на литовский пункт пропуска.

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются Среди водителей растет недовольство. Многие здесь стоят уже вторые сутки. Подобные простои отдыхом не назовешь, ведь дальнобойщикам постоянно надо продвигаться в очереди, чтобы не потерять место.

Вадим Семыкин, водитель:

С 8 вечера со вчерашнего дня. Очередь движется очень медленно. Едем в Голландию. В четверг загрузка, наверное, не успеем.

Виктор Лапич, водитель:

Тут двое суток. Вот коллега переходил границу 34 часа. Это получается, что вообще не работают.

О затруднениях на границе было известно заранее. Литовцы еще накануне выходных сообщили о переустановке программного обеспечения на своих пунктах пропуска. Работы произвели в субботу. Но столкнулись с тем, что надо вновь вносить информацию в базы данных о перевозчиках. А это – время.

Попасть в Европу можно и через польские пункты пропуска, которые сейчас не так сильно загружены. Однако в Польшу в баке можно ввезти лишь 600 литров топлива, в отличие от Литвы, где ограничений нет.

Такая экономия со стороны фирм-перевозчиков только подливает масла в огонь: они готовы платить неустойку фирмам-партнерам и заставлять своих же водителей стоять сутками в очередях, лишь бы выиграть на дизтопливе.