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«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву

19 марта 2018 17:03
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Новости Беларуси. Третьи сутки не сокращаются очереди на белорусско-литовской границе. Более 900 фур ожидают выезда в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заторы в пунктах пропуска растянулись на несколько километров. Наиболее сложная ситуация в «Каменном Логе» – там стоят более 400 грузовиков.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-1

Напоминаем, сложности с пересечением границы возникли еще 17 марта. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы. Перевозчикам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Галина Буро об автомобильном заторе на границе.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-4

Галина Буро, СТВ:
Наша съемочная группа находится в пункте пропуска «Привалка». Очередь из грузовиков здесь растянулась почти на 4 километра. В среднем на территорию запускают по 10 машин – это не много, обычно около 30. И еще по четыре часа фуры проводят в терминале, ожидая въезда на литовский пункт пропуска.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-7

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются

Среди водителей растет недовольство. Многие здесь стоят уже вторые сутки. Подобные простои отдыхом не назовешь, ведь дальнобойщикам постоянно надо продвигаться в очереди, чтобы не потерять место.  

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-10

Вадим Семыкин, водитель:
С 8 вечера со вчерашнего дня. Очередь движется очень медленно. Едем в Голландию. В четверг загрузка, наверное, не успеем.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-13

Виктор Лапич, водитель:
Тут двое суток. Вот коллега переходил границу 34 часа. Это получается, что вообще не работают.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-16

О затруднениях на границе было известно заранее. Литовцы еще накануне выходных сообщили о переустановке программного обеспечения на своих пунктах пропуска. Работы произвели в субботу. Но столкнулись с тем, что надо вновь вносить информацию в базы данных о перевозчиках. А это – время.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-19

Попасть в Европу можно и через польские пункты пропуска, которые сейчас не так сильно загружены. Однако в Польшу в баке можно ввезти лишь 600 литров топлива, в отличие от Литвы, где ограничений нет.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-22

Такая экономия со стороны фирм-перевозчиков только подливает масла в огонь: они готовы платить неустойку фирмам-партнерам и заставлять своих же водителей стоять сутками в очередях, лишь бы выиграть на дизтопливе.

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву-25

Галина Буро:
Пограничные и таможенные службы сейчас работают в усиленном режиме. В ближайшее время ситуация на въезд в Литву должна стабилизироваться. Но все же специалисты пока рекомендуют для поездок в Европу выбирать белорусско-польские пункты пропуска.

# общество # Фотофакт # Очереди на границе Беларуси # Галина Буро # Вадим Семыкин # Виктор Лапич

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