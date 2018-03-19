Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» готовятся к траурным мероприятиям. 22 марта – 75 лет хатынской трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» готовятся к траурным мероприятиям. 22 марта – 75 лет хатынской трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотни людей совершают паломничество к памятному месту. Только в 2017 году к боли Хатыни прикоснулись почти 230 тысяч человек из 30 стран мира. Маленькая деревня Логойского района Минской области стала символом трагедии сотен сожженных деревень.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Трагедия Хатыни повторилась не просто в сотнях тех деревень, которые увековечены на мемориальном комплексе «Хатынь». Но и в тысячах других белорусских деревень, которые получили увековеченье уже только в районах, книгах памяти. А некоторые не увековечены и по сей день – к сожалению, и такое есть.
Почти 60 человек – волонтеров БРСМ – накануне траурных мероприятий работают на благоустройстве мемориала. Разбить лед, очистить дорожки от снега. Работа простая, но от этого не менее значительная.
Кстати, «хатынский десант» стал первым этапом акции «80 добрых дел Минской области», посвященной юбилею региона. В ее рамках активисты БРСМ «примут под опеку» ветеранов Великой Отечественной, приведут в порядок памятные места.