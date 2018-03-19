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Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям

19 марта 2018 15:23
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» готовятся к траурным мероприятиям. 22 марта – 75 лет хатынской трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям-1

Сотни людей совершают паломничество к памятному месту. Только в 2017 году к боли Хатыни прикоснулись почти 230 тысяч человек из 30 стран мира. Маленькая деревня Логойского района Минской области стала символом трагедии сотен сожженных деревень.

Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям-4

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Трагедия Хатыни повторилась не просто в сотнях тех деревень, которые увековечены на мемориальном комплексе «Хатынь». Но и в тысячах других белорусских деревень, которые получили увековеченье уже только в районах, книгах памяти. А некоторые не увековечены и по сей день – к сожалению, и такое есть.

Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям-7

Почти 60 человек – волонтеров БРСМ – накануне траурных мероприятий работают на благоустройстве мемориала. Разбить лед, очистить дорожки от снега. Работа простая, но от этого не менее значительная.

Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям-10

Кстати, «хатынский десант» стал первым этапом акции «80 добрых дел Минской области», посвященной юбилею региона. В ее рамках активисты БРСМ «примут под опеку» ветеранов Великой Отечественной, приведут в порядок памятные места.

# общество # Фотофакт # Артур Зельский # 75 лет трагедии Хатыни

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