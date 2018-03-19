Простая, но важная работа: активисты БРСМ готовят мемориальный комплекс «Хатынь» к траурным мероприятиям

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» готовятся к траурным мероприятиям. 22 марта – 75 лет хатынской трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотни людей совершают паломничество к памятному месту. Только в 2017 году к боли Хатыни прикоснулись почти 230 тысяч человек из 30 стран мира. Маленькая деревня Логойского района Минской области стала символом трагедии сотен сожженных деревень.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Трагедия Хатыни повторилась не просто в сотнях тех деревень, которые увековечены на мемориальном комплексе «Хатынь». Но и в тысячах других белорусских деревень, которые получили увековеченье уже только в районах, книгах памяти. А некоторые не увековечены и по сей день – к сожалению, и такое есть.

Почти 60 человек – волонтеров БРСМ – накануне траурных мероприятий работают на благоустройстве мемориала. Разбить лед, очистить дорожки от снега. Работа простая, но от этого не менее значительная.