«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются

Новости Беларуси. Не сокращаются очереди на белорусско-литовской границе. Более 900 фур по-прежнему ожидают выезда в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заторы растянулись на несколько километров. Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог», там настоящая вереница авто. Очередь растянулась на 14 километров. Напомним, сложности с пересечением границы возникли еще в субботу, 17 марта. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы.

Николай Авдеев, водитель:

Стою со вчерашнего дня. Стал, было 6 километров очереди. Сколько я езжу, такой очереди я еще не помню.



Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Мы получили от наших коллег, литовской таможенной службы, информацию о том, что в выходные, именно в субботу, данная служба будет проводить обновление своих программных продуктов. Данная информация нами, государственным таможенным комитетом, была размещена на соответствующих сайтах для того, чтобы перевозчики учитывали данную информацию, выбирая маршрут следования в Европу.