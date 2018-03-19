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«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются

19 марта 2018 14:07
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Новости Беларуси. Не сокращаются очереди на белорусско-литовской границе. Более 900 фур по-прежнему ожидают выезда в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются-1

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются-3

Заторы растянулись на несколько километров. Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог», там настоящая вереница авто. Очередь растянулась на 14 километров. Напомним, сложности с пересечением границы возникли еще в субботу, 17 марта. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы.
Николай Авдеев, водитель:
Стою со вчерашнего дня. Стал, было 6 километров очереди. Сколько я езжу, такой очереди я еще не помню.

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются-5


Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Мы получили от наших коллег, литовской таможенной службы, информацию о том, что в выходные, именно в субботу, данная служба будет проводить обновление своих программных продуктов. Данная информация нами, государственным таможенным комитетом, была размещена на соответствующих сайтах для того, чтобы перевозчики учитывали данную информацию, выбирая маршрут следования в Европу.

«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются-7


Белорусские пограничники и таможенники работают в усиленном режиме. Специалисты рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты. Воспользоваться можно польским направлением. Там сейчас незначительные очереди.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Иван Телешинский # Фотофакт

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