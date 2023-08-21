Колледжи завершают приём документов. Какие специальности в топе у минских абитуриентов?

Новости Беларуси. Столичные колледжи завершают прием документов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось всего два дня. В 2023 году зачислять первокурсников будут 19 минских учреждений образования. На выбор для ребят более полусотни специальностей.

В числе популярных – электрик и товаровед, специалист по кибербезопасности. А в столичном государственном колледже торговли и коммерции на специальность «Торговое обслуживание» заявления подали уже свыше 230 человек. К слову, корпуса колледжа полностью готовы к новому учебному году, во всех кабинетах провели косметический ремонт, обновили инвентарь.

Наталья Левкевич, директор Минского государственного колледжа торговли и коммерции:

Нам предоставляются деньги бюджетные, плюс мы зарабатываем свои деньги, потому что ребята все работают на оплачиваемой практике. Также торговые организации, которые являются нашими базовиками, предоставляют нам спонсорскую помощь. В этом году было потрачено 125 тысяч рублей на подготовку колледжа к новому учебному году, было закуплено новое оборудование в столовую, это пароконвекционные печи, была приобретена новая мебель в два учебных кабинета.

Сменился в этом году и преподавательский состав – в колледж пришли новые учителя иностранного языка. Всего ребят будут обучать почти 120 преподавателей.