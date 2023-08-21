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Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси

21 августа 2023 14:58
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Новости Беларуси. Более 70 детей из Сирии посетили Беларусь этим летом. Ребят приняли три международные смены Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси-1

Приглашать сирийских детей в нашу страну уже стало доброй традицией. На этот раз участниками смен стали отличники учебы, победители международных олимпиад и дети с творческими способностями. Для них подготовили насыщенную программу. Это как оздоровительные процедуры, так и активности на свежем воздухе.

Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси-4

Рим Ал-Алвани:
Я участвовала в олимпиаде по IT. Мы проходили тест на IQ. Нам все очень понравилось, мы получили новые знания, а также обменялись опытом с белорусскими ребятами. Мне очень нравится в «Зубренке», каждый день мы участвуем в каких-то олимпиадах. Я благодарю Беларусь за возможность побывать здесь.

Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси-7

Аль-Бароки Амр:
Я приехал в «Зубренок», потому что участвую в республиканской олимпиаде по химии. Мне здесь очень нравится, для нас проводят много разных активностей. Со мной мои знакомые из Сирии, также здесь я нашел новых друзей из Беларуси, с которыми, надеюсь, продолжу общаться и дальше.

Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси-10

Ваад Альнафра, главный руководитель делегации Министерства социальных дел и труда Сирии:
Мы очень благодарны Президенту вашей страны Александру Лукашенко за такую уникальную возможность побывать здесь. Мы пережили войну и землетрясение, поэтому эти дети очень благодарны хотя бы ненадолго, но почувствовать себя в безопасности.

Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси-13

Программу оздоровления школьников из Сирии в 2017 году предложил разработать Президент Беларуси. С тех пор у нас в гостях побывали свыше тысячи детей.

# Беларусь-Сирия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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