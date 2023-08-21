Более 70 сирийских детей отдохнули этим летом в Беларуси

Новости Беларуси. Более 70 детей из Сирии посетили Беларусь этим летом. Ребят приняли три международные смены Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашать сирийских детей в нашу страну уже стало доброй традицией. На этот раз участниками смен стали отличники учебы, победители международных олимпиад и дети с творческими способностями. Для них подготовили насыщенную программу. Это как оздоровительные процедуры, так и активности на свежем воздухе.

Рим Ал-Алвани:

Я участвовала в олимпиаде по IT. Мы проходили тест на IQ. Нам все очень понравилось, мы получили новые знания, а также обменялись опытом с белорусскими ребятами. Мне очень нравится в «Зубренке», каждый день мы участвуем в каких-то олимпиадах. Я благодарю Беларусь за возможность побывать здесь.

Аль-Бароки Амр:

Я приехал в «Зубренок», потому что участвую в республиканской олимпиаде по химии. Мне здесь очень нравится, для нас проводят много разных активностей. Со мной мои знакомые из Сирии, также здесь я нашел новых друзей из Беларуси, с которыми, надеюсь, продолжу общаться и дальше.

Ваад Альнафра, главный руководитель делегации Министерства социальных дел и труда Сирии:

Мы очень благодарны Президенту вашей страны Александру Лукашенко за такую уникальную возможность побывать здесь. Мы пережили войну и землетрясение, поэтому эти дети очень благодарны хотя бы ненадолго, но почувствовать себя в безопасности.