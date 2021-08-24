Колледжи ведут профориентационную работу. Почему важно знакомить школьников с рабочими профессиями?
Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Как вы привлекаете молодых специалистов для работы в школе?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждый год к нам приходят молодые специалисты. В этом году с 16 августа они уже начали обращаться в управление образования для приема на работу. Конечно, методов очень много, и я вам могу сказать, что мы начинаем с ними работать еще со школьной скамьи. Мы расширили сеть педагогических классов – там, где дети получают дополнительные знания и мотивировку к профессии педагога. В этом году у нас 35 классов таких будет уже функционировать, увеличили набор в педколледжи. Потому что в Минске реально существует такая потребность. У нас учреждений образования (школы, гимназии, дошкольные учреждения) более 750 в городе. К нам активно и охотно идут студенты старших курсов университетов соответствующей направленности на подработку. И мы этому, конечно, очень рады, потому что эти дети в большинстве случаев закрепляются в тех школах, в которых работают, и уже готовые педагоги.
Юлия Алексеюк:
Все профессии важны, все профессии нужны, но зачастую ребята-школьники хотят поступать в высшие учебные заведения после окончания школы и выбрать путь белых воротничков, но, как мы знаем, много профессий у нас сейчас – строители, электрики – которые зачастую зарабатывают даже больше тех, кто сидит в офисах. Вы как-то проводите работу с детьми в школах, чтобы у них была мотивация выбрать именно рабочие профессии?
Наталья Проскурова:
Конечно, сегодня проходит обучение и на учебно-производственных комбинатах, так называемых УПК. И кроме этого, профессиональное образование и реклама рабочих профессий. У нас сегодня программы целые работают в этом направлении, где и активное посещение наших предприятий, которые есть в Минске, и те колледжи и лицеи, которые расположены на территории Минска, ведут огромную профориентационную работу и обладают хорошей базой для подготовки высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей.
Мы всех приглашаем, еще наборы не закончены и в колледжи, и в лицеи, и дети об этом знают. Мы запустили чат-бот в Telegram-каналах, где молодой человек, зайдя туда и обозначив свой интерес к какому-то направлению или к какой-то специальности, может подобрать себе лицей, колледж и конкретное направление в данном учебном учреждении. И программное обеспечение подскажет, какие документы куда подавать, как обращаться.
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