Колледжи ведут профориентационную работу. Почему важно знакомить школьников с рабочими профессиями?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой. Юлия Алексеюк, ведущая:

Как вы привлекаете молодых специалистов для работы в школе?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Каждый год к нам приходят молодые специалисты. В этом году с 16 августа они уже начали обращаться в управление образования для приема на работу. Конечно, методов очень много, и я вам могу сказать, что мы начинаем с ними работать еще со школьной скамьи. Мы расширили сеть педагогических классов – там, где дети получают дополнительные знания и мотивировку к профессии педагога. В этом году у нас 35 классов таких будет уже функционировать, увеличили набор в педколледжи. Потому что в Минске реально существует такая потребность. У нас учреждений образования (школы, гимназии, дошкольные учреждения) более 750 в городе. К нам активно и охотно идут студенты старших курсов университетов соответствующей направленности на подработку. И мы этому, конечно, очень рады, потому что эти дети в большинстве случаев закрепляются в тех школах, в которых работают, и уже готовые педагоги.

Юлия Алексеюк:

Все профессии важны, все профессии нужны, но зачастую ребята-школьники хотят поступать в высшие учебные заведения после окончания школы и выбрать путь белых воротничков, но, как мы знаем, много профессий у нас сейчас – строители, электрики – которые зачастую зарабатывают даже больше тех, кто сидит в офисах. Вы как-то проводите работу с детьми в школах, чтобы у них была мотивация выбрать именно рабочие профессии?