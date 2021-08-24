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«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?

24 августа 2021 06:22
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Новости Беларуси. Дистанционные уроки, подготовка кадров, изменения на законодательном уровне. Стратегию развития системы образования в эти дни определяют в Минске на большом августовском педсовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В столице собрались свыше тысячи учителей школ и гимназий, преподавателей высших, средних, специальных и профессионально-технических заведений, работники министерства и депутаты.

«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?-1

В понедельник, 23 августа, обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок.

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Во вторник участники форума соберутся на пленарном заседании.

«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?-4

Валерий Клюка, учитель СШ  27 Гомеля:
Нужны интеграции с IT, с другими областями. Всего не перечислишь, развиваться есть куда образованию. Но и сейчас я бы не сказал, что у нас образование стоит на месте, не развивается. Каждый год что-то новое.

«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?-7

Юлия Саматыго, директор Лошницкой школы Борисовского района:
Педагогический форум это всегда значимое событие для педагогов, потому что это, во-первых, возможность пообщаться, узнать новшества, которые нас ожидают в новом учебном году. Это возможность влиться в инновации и увидеть тот перспективный опыт, который внедряют другие учреждения образования.

Образовательная сеть страны – это почти 3 000 учреждений дошкольного образования и почти столько же школ. 1 сентября к занятиям приступят свыше миллиона учащихся, среди них – 118 тысяч первоклашек.

# Образование в Беларуси # общество # Валерий Клюка # Юлия Саматыго # Фотофакт

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