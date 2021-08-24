«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?

Новости Беларуси. Дистанционные уроки, подготовка кадров, изменения на законодательном уровне. Стратегию развития системы образования в эти дни определяют в Минске на большом августовском педсовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Материал очень востребованный». Что такое Единый информационно-образовательный ресурс и как он работает? В столице собрались свыше тысячи учителей школ и гимназий, преподавателей высших, средних, специальных и профессионально-технических заведений, работники министерства и депутаты.

В понедельник, 23 августа, обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок. «Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске Во вторник участники форума соберутся на пленарном заседании.

Валерий Клюка, учитель СШ № 27 Гомеля:

Нужны интеграции с IT, с другими областями. Всего не перечислишь, развиваться есть куда образованию. Но и сейчас я бы не сказал, что у нас образование стоит на месте, не развивается. Каждый год что-то новое.