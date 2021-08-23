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Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

23 августа 2021 20:10
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Новости Беларуси. В Клецком районе отметили «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году столицей фестиваля стал агрогородок Яновичи. К празднику его готовили с осени. Отметить успехи уборочной кампании собрались все аграрии: это комбайнеры, водители, агрономы, руководители хозяйств. Общий хлебный каравай составил 81 тысячу тонн зерна. Урожайность – 49 центнеров с гектара. Хлеборобы Клецкого района уборку завершили одними из первых в области.

Репортаж Анны Куртасовой.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника-1

Эстафету празднования традиционных «Дожинок» в Клецком районе летом 2021-го принял агрогородок Яновичи. В местном парке шумно и красочно. У входа тематические фотозоны, угощения. Как правило, гостей встречают с душой и песней.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника-4

Праздник постарались сделать как можно интереснее и разнообразнее. Колорит фестивалю добавили точки с угощениями и народными сувенирами. Подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, а также дегустацию продукции. Работали интерактивные зоны, спортивная, концертная площадки и зоны отдыха. Гостям точно было что посмотреть и попробовать.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника-7

Татьяна Конон:
Приехали с семьей. Очень ждали этот районный праздник, больше ожидания было, конечно, у детей, что новая площадка открылась, очень ждали аттракционы.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника-10

Анна Куртасова, корреспондент:
Для гостей праздника подготовили много сюрпризов. Особое место на выставке снопам. Все фигуры создавали мастера 10 хозяйств Клецкого района. В каждом свой смысл и своя особенность.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Анна Куртасова # Татьяна Конон # Наталья Войтик # Андрей Циуля # Сергей Чебатарь # Павел Здрок # Анатолий Лодыга # Фотофакт

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