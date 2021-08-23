Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Новости Беларуси. В Клецком районе отметили «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году столицей фестиваля стал агрогородок Яновичи. К празднику его готовили с осени. Отметить успехи уборочной кампании собрались все аграрии: это комбайнеры, водители, агрономы, руководители хозяйств. Общий хлебный каравай составил 81 тысячу тонн зерна. Урожайность – 49 центнеров с гектара. Хлеборобы Клецкого района уборку завершили одними из первых в области. Репортаж Анны Куртасовой.

Эстафету празднования традиционных «Дожинок» в Клецком районе летом 2021-го принял агрогородок Яновичи. В местном парке шумно и красочно. У входа тематические фотозоны, угощения. Как правило, гостей встречают с душой и песней.

Праздник постарались сделать как можно интереснее и разнообразнее. Колорит фестивалю добавили точки с угощениями и народными сувенирами. Подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, а также дегустацию продукции. Работали интерактивные зоны, спортивная, концертная площадки и зоны отдыха. Гостям точно было что посмотреть и попробовать.

Татьяна Конон:

Приехали с семьей. Очень ждали этот районный праздник, больше ожидания было, конечно, у детей, что новая площадка открылась, очень ждали аттракционы.