Колледжи смогут принимать на целевое обучение около 50% от общего числа абитуриентов

Колледжи смогут принимать больше ребят на условиях целевой подготовки. Порог для всех специальностей увеличили – теперь он составляет порядка 50 % от общего числа абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка специалистов рабочих профессий остается одним из важнейших механизмов экономического роста страны. Для выпускников девятых классов, а их в 2024 году будет около 107 тысяч, открыты двери более 250 колледжей, лицеев и училищ. Они готовы принять свыше 65 тысяч человек.

В 2023-м менее половины всех выпускников девятых классов решили пойти учиться в колледжи. Ожидается, что в связи с нововведениями в этом году число желающих поступить в учреждения среднего специального образования увеличится до 50-60 %.