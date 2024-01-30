Колледжи смогут принимать на целевое обучение около 50% от общего числа абитуриентов

Колледжи смогут принимать больше ребят на условиях целевой подготовки. Порог для всех специальностей увеличили – теперь он составляет порядка 50 % от общего числа абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колледжи смогут принимать больше ребят на условиях целевой подготовки. Порог для всех специальностей увеличили – теперь он составляет порядка 50 % от общего числа абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка специалистов рабочих профессий остается одним из важнейших механизмов экономического роста страны. Для выпускников девятых классов, а их в 2024 году будет около 107 тысяч, открыты двери более 250 колледжей, лицеев и училищ. Они готовы принять свыше 65 тысяч человек.
В 2023-м менее половины всех выпускников девятых классов решили пойти учиться в колледжи. Ожидается, что в связи с нововведениями в этом году число желающих поступить в учреждения среднего специального образования увеличится до 50-60 %.
Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
Интересно для наших выпускников, для уровня профессионально-технического и среднего специального образования, если они захотят поступить на уровень высшего образования на условиях целевой подготовки, сроки будут установлены таким образом, что они совершенно спокойно могут получить диплом и с документом уже о среднем специальном или профессионально-техническом образовании также претендовать на поступление в учреждения высшего образования на условиях целевой подготовки. Это очень важно для мотивированных, определившихся со сферой своих профессиональных интересов выпускников.
В текущем учебном году профессионально-техническое и среднее специальное образование получают около 176 тысяч ребят. Самые востребованные специальности связаны со сферами строительства, ремонта техники, животноводства и овощеводства.