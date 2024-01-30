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Вооружённые Силы Беларуси продолжают усиление участков госграницы

30 января 2024 10:39
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Южные рубежи под надежной защитой. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённые Силы Беларуси продолжают усиление участков госграницы-1

Среди важнейших задач, которые стоят перед военнослужащими, – обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения рубежей и поставок оружия и боеприпасов на территорию нашей страны. Особое внимание – работе на контрольно-пропускных пунктах. Все важные объекты, в том числе дороги и путепроводы, взяты под охрану. Для мониторинга обстановки военные используют беспилотники, оснащенные тепловизорами.

# Государственная граница Беларуси # общество

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