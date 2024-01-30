Вооружённые Силы Беларуси продолжают усиление участков госграницы

Южные рубежи под надежной защитой. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди важнейших задач, которые стоят перед военнослужащими, – обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения рубежей и поставок оружия и боеприпасов на территорию нашей страны. Особое внимание – работе на контрольно-пропускных пунктах. Все важные объекты, в том числе дороги и путепроводы, взяты под охрану. Для мониторинга обстановки военные используют беспилотники, оснащенные тепловизорами.