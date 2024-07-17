«Колка дров по-президентски» прошла в Оршанском районе

Сила, точность и стремление делать добро. В Копыси, на малой родине Александра Лукашенко, представители руководства Витебской области и региональных подразделений МЧС накололи 30 кубов дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию провели в знак поддержки главы государства и института президентства в Беларуси. Воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности и жители Оршанского района: в «Колке дров по-президентски» приняли участие около полусотни человек.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: Мы специально, с умыслом сделали это на родине Президента, месте силы нашего лидера. 30 кубов, 30 человек. И самое главное, что это все мероприятие родит нормальные, очень полезные и человеческие результаты. То есть эти дрова все пойдут многодетным семьям и пенсионерам.

Андрей Курятников, начальник Оршанского горрайотдела по ЧС:

Мы испытываем гордость от того, что мы находимся сегодня на родине Президента. И действительно, с учетом всей обстановки, которая творится снаружи Республики Беларусь, на внешних границах, то, как Президент показывает, как нужно идти вперед, что нужно делать для безопасности нашей страны, мы всегда это ценим, уважаем нашего Президента, мы всегда вместе с ним.

Готовое древесное топливо передали нуждающимся: многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Дрова на зиму, как и сани, запасливые хозяева заготавливают еще летом, чтобы не мерзнуть в стужу.