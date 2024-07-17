Прямой эфир

Большинство вузов Беларуси завершает приём документов на бюджет

17 июля 2024 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прием документов на бюджет завершает 17 июля большинство вузов Беларуси. Это также касается абитуриентов, которые претендуют на платные места и сдают внутренние вступительные испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство вузов Беларуси завершает приём документов на бюджет-1

В последний день приема, как и в первый, обычно документы подает большое количество абитуриентов. Речь о тех, кто осознанно выбрал будущую специальность и вуз. Это результат совместной профориентационной работы университетов, школ и заказчиков кадров. Для поступающих и их родителей задействован дополнительный аудиторный фонд, привлечены опытные и квалифицированные работники приемных комиссий. В последний день подачи документов информацию о ходе приема можно узнать на сайтах учреждений образования в 10, 12, 15 и 17 часов. Доступ абитуриентов в корпуса, где принимаются документы, завершится в 18:00.

# Вступительная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: Белорусское партизанское движение — хранитель огня сопротивления всех, кто сражается за свою землю
16 июля 2024 20:44

Дзермант: Белорусское партизанское движение — хранитель огня сопротивления всех, кто сражается за свою землю

Это антиреклама – почему пластический хирург может отказать клиенту?
16 июля 2024 19:58

Это антиреклама – почему пластический хирург может отказать клиенту?

Женщины приходят чаще. С какими запросами мужчины обращаются к пластическим хирургам?
16 июля 2024 19:50

Женщины приходят чаще. С какими запросами мужчины обращаются к пластическим хирургам?