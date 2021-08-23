Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, наша страна обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.

Новости Беларуси. Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. 23 августа состоялось рабочее совещание с международными экспертами. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель прибывшей группы ИКАО заверил, что работа специалистов будет проходить в обстановке открытости и объективности. Он отметил, что уже проведена предварительная работа, благодаря которой у международных экспертов есть общая картина событий. Теперь необходимо уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы. В план работы группы ИКАО в том числе входят выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. Итоговый отчет будет готов к ноябрю.