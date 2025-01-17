Столбцы приняли общественно-культурную инициативу «Голоса родной страны»

О любви к стране через язык музыки. В центральном регионе продолжается общественно-культурная инициатива «Голоса родной страны». Очередной точкой в маршруте стали Столбцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель марафона – сплотить людей разных поколений и профессий, которые гордятся своей историей и культурным наследием. Все вместе говорили о развитии региона за последнюю пятилетку и достижениях страны. Музыкальные коллективы и исполнители презентовали творческие номера.

Мария Касперович, ветеринарный врач Столбцовской районной ветеринарной станции:

Такие мероприятия надо проводить всегда. Почему? Потому что все эти мероприятия нас как бы объединяют. Смотрела видеоролик о Столбцовщине, у меня слезы на глазах текли от того, какие мы красивые. Вообще наша страна очень красивая, все восхищаются нашей страной.

Валерия Стома, хореограф образцового хореографического ансамбля «Горошинка» Столбцовского районного центра культуры:

Сохраняем традиции нашей республики и стараемся сохранить все обряды. Выступаем на разных площадках по местности, по району, на областные мероприятия нас тоже приглашают.