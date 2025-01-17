Экстренные службы провели учения по ликвидации ЧП на выборах

Обеспечить безопасность на выборах – такая задача стоит перед милицией, спасателями и медиками. В фокусе внимания вопросы пожарной безопасности, отработка планов эвакуации, а также оказание первой помощи пострадавшим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как ведомства будут реагировать на чрезвычайные ситуации, проверили в Минском районе. Условия максимально приближенные к реальности. По легенде злоумышленники подожгли участок для голосования. Задача – оповестить и эвакуировать людей, а также задержать поджигателя. Сотрудники МВД, МЧС и Минздрава сработали оперативно. На происшествие сразу выехали четыре автоцистерны. Спасатели использовали высотную пожарную технику. Медики оказали помощь всем пострадавшим. Кроме того, ведомства обеспечили защиту членам избирательной комиссии и сохранили ящики с бюллетенями.