Экстренные службы провели учения по ликвидации ЧП на выборах
Обеспечить безопасность на выборах – такая задача стоит перед милицией, спасателями и медиками. В фокусе внимания вопросы пожарной безопасности, отработка планов эвакуации, а также оказание первой помощи пострадавшим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как ведомства будут реагировать на чрезвычайные ситуации, проверили в Минском районе. Условия максимально приближенные к реальности. По легенде злоумышленники подожгли участок для голосования. Задача – оповестить и эвакуировать людей, а также задержать поджигателя. Сотрудники МВД, МЧС и Минздрава сработали оперативно. На происшествие сразу выехали четыре автоцистерны. Спасатели использовали высотную пожарную технику. Медики оказали помощь всем пострадавшим. Кроме того, ведомства обеспечили защиту членам избирательной комиссии и сохранили ящики с бюллетенями.
Андрей Хрептович, начальник Заславского отдела милиции Минского РУВД:
Своими действиями мы показали, что можем отреагировать на всякую нештатную ситуацию. На время выборов, как досрочных, так и в день выборов, сотрудники милиции будут нести службу на всех избирательных участках. На каждом избирательном участке установлены кнопки тревожной сигнализации.
Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Перед тем как идет подготовка участков, работники МЧС выезжают на место, обследуют данные участки. И если какие-то есть минимальные нарушения, они в оперативном порядке устраняются. Все, что касается пожарной безопасности, на контроле у работников МЧС.
Напомним, досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. В этот период участковые комиссии работают с 12 до 19 часов без перерыва. Основной день голосования – 26 января.