Изменения в Национальном календаре прививок! Врач назвала три главных пункта

Евгения Тимошенко, заведующая отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники г. Минска:

У нас существует общепринятый календарь прививок, согласно которому проводится вакцинация деток. С нового года внесены некоторые коррективы в этот календарь, они касаются в основном трех пунктов. Первое – с этого года в нашей стране проводится вакцинация девочек в возрасте 11 лет против вируса папилломы человека. Этот вирус опасен тем, что у девочек и женщин в последующем может вызывать развитие заболевания рака шейки матки. В связи с этим разработана вакцина и будет внедрена в наш национальный календарь прививок. Будет проводиться в два этапа. Первый этап – это март-апрель. Второй этап – это сентябрь-октябрь. Это новая прививка, но она уже доказала свою эффективность, безопасность и используется в некоторых странах.

Также в календаре прививок внесены изменения в плане вакцинации населения от пневмококковой инфекции деток. Раньше это была вакцина, которая проводилась по показаниям деткам до 5 лет с иммунодефицитным состоянием, трансплантированными органами. С этого года вакцинация проводится всем деткам в возрасте 2, 4 и 12 месяцев вне зависимости от наличия показаний.

Третье изменение касается прививки от коклюша. Ранее эта прививка осуществлялась деткам только в 12 месяцев. Сейчас ревакцинация проводится всем деткам в возрасте до 6 лет.