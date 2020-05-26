Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»

Лариса Гринько, телеведущая:

Что Вам тут сказать?! У меня столько мечт, что я не знаю даже. Мне ещё хочется немножечко найти себя, реализовать себя в чём-то. У меня сейчас идёт такой период накопления. Я начала что-то там писать в стол пока. Может быть, где-то и откроется какая-то там чакра. Посмотрим.