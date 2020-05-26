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Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»

26 мая 2020 06:55
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

«И поплакать надо, если нельзя не поплакать». Лариса Гринько о том, какой должна быть женщина

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
О чём Вы мечтаете?

Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»-1

Лариса Гринько, телеведущая:
Что Вам тут сказать?! У меня столько мечт, что я не знаю даже. Мне ещё хочется немножечко найти себя, реализовать себя в чём-то. У меня сейчас идёт такой период накопления.  Я начала что-то там писать в стол пока. Может быть, где-то и откроется какая-то там чакра. Посмотрим.

# Телеведущий # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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