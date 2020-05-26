Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету

Минские пляжи наводят последний лоск и готовятся принять первых гостей.

Где обязательно стоит облюбовать шезлонг, узнаем в программе «Минск и минчане» . Городские службы выходят на финишную прямую по подготовке мест отдыха: проверка воды, чистка дна, лабораторные исследования грунта и конечно же, благоустройство территорий. Специалисты обещают: чистота, безопасность, раздевалки, навесы и урны будут к началу лета на каждом пляже.

Екатерина Минюк, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Ежегодно предприятием разрабатывается план мероприятий по зонам отдыха, который согласовывается с администрациями, утверждается Мингорисполкомом, и согласно этому плану мы уже работаем. На данном этапе проходят завершающие работы по подготовке к пляжному сезону. Проведены ремонт и демонтаж пляжного оборудования. Завершаются работы по покраске. В Минске и окрестностях можно искупаться в семи водоемах. Три из них находятся в черте города – Комсомольское озеро, Цнянка и Дрозды, а еще четыре – в ближайшем пригороде – водохранилища Заславское и Крыница, озеро Вяча и река Птичь. Каждый может выбрать локацию по вкусу.

Комсомольское озеро – самое спортивное! Здесь и волейбольная площадка, и тренажеры, и поле для игры в футбол.

Цнянка – рай для велосипедистов. Живописные тропинки для велопрогулок и парковочные места сделают отдых комфортным.

За романтикой стоит отправиться в сторону Заславского водохранилища. Прекрасные пейзажи, маленькие водопады и летние кафе дополнят картину. А вот для тех, кто за рулем, в самый раз отдых на Птичи. Места хватит для всех приезжих. Каждый из уголков наполнен своей неповторимой атмосферой, а столичные службы неизменно стараются улучшить сервис.

Александр Миронович, директор ГСЛУ «Боровлянский спецлесхоз»:

Перед началом сезона добавляем на пляжных территориях контейнеры. Если на период межсезонья порядка 30-40 единиц, то на период пляжного сезона туда выставляется порядка 150-200 контейнеров.

Для отдыха в комфорте пляжи ежедневно убирают и регулярно вывозят мусор. В выходные и особо жаркие дни – дважды в день. К слову, на некоторых площадках отдыха организовали даже раздельный сбор отходов.

Екатерина Минюк:

Минское лесопарковое хозяйство дополнительно приобрело урны, мангалы, кабинки для переодевания, беседки металлические и деревянные, комплекты лесной мебели.

Шезлонги, теннисные столы, спортинвентарь – зоны отдыха доукомплектуют в ближайшие дни, чтобы к первому дню лета отдыхающие могли проводить досуг у воды вкусно, спортивно и весело. Александр Миронович:

На каждом пляже имеется свое оборудование – это игральное оборудование, оборудование для сбора ТБО, которое ежегодно перед началом обновляется, красится, если имеются повреждения деревянных конструкций, то они все меняются.

Следить за безопасностью отдыхающих круглые сутки будут работники восьми спасательных станций, а в дневное время – девять сезонных постов. Продолжается и энтомологическая оценка зон отдыха. В прилегающих к пляжам лесных массивах уже установлены таблички, предупреждающие о клещах.

Санитарное состояние берегов – под контролем эпидемиологических служб столицы. Исследования воды проводятся дважды в месяц, с первого июня показатели станут еженедельными. С каждым годом зоны отдыха становятся уютнее и чище. В этом сезоне девятый пляж Заславского водохранилища станет плюс ко всему еще и безбарьерной средой.