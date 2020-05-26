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Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету

26 мая 2020 06:48
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Минские пляжи наводят последний лоск и готовятся принять первых гостей.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-1

Где обязательно стоит облюбовать шезлонг, узнаем в программе «Минск и минчане» .

Городские службы выходят на финишную прямую по подготовке мест отдыха: проверка воды, чистка дна, лабораторные исследования грунта и конечно же, благоустройство территорий. Специалисты обещают: чистота, безопасность, раздевалки, навесы и урны будут к началу лета на каждом пляже.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-4

Екатерина Минюк, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Ежегодно предприятием разрабатывается план мероприятий по зонам отдыха, который согласовывается с администрациями, утверждается Мингорисполкомом, и согласно этому плану мы уже работаем. На данном этапе проходят завершающие работы по подготовке к пляжному сезону. Проведены ремонт и демонтаж пляжного оборудования. Завершаются работы по покраске.

В Минске и окрестностях можно искупаться в семи водоемах. Три из них находятся в черте города – Комсомольское озеро, Цнянка и Дрозды, а еще четыре – в ближайшем пригороде – водохранилища Заславское и Крыница, озеро Вяча и река Птичь. Каждый может выбрать локацию по вкусу.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-7

Комсомольское озеро – самое спортивное! Здесь и волейбольная площадка, и тренажеры, и поле для игры в футбол.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-10

Цнянка – рай для велосипедистов. Живописные тропинки для велопрогулок и парковочные места сделают отдых комфортным.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-13

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-15

За романтикой стоит отправиться в сторону Заславского водохранилища. Прекрасные пейзажи, маленькие водопады и летние кафе дополнят картину. А вот для тех, кто за рулем, в самый раз отдых на Птичи. Места хватит для всех приезжих. Каждый из уголков наполнен своей неповторимой атмосферой, а столичные службы неизменно стараются улучшить сервис.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-18

Александр Миронович, директор ГСЛУ «Боровлянский спецлесхоз»:
Перед началом сезона добавляем на пляжных территориях контейнеры. Если на период межсезонья порядка 30-40 единиц, то на период пляжного сезона туда выставляется порядка 150-200 контейнеров.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-21

Для отдыха в комфорте пляжи ежедневно убирают и регулярно вывозят мусор. В выходные и особо жаркие дни – дважды в день. К слову, на некоторых площадках отдыха организовали даже раздельный сбор отходов.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-24

Екатерина Минюк:
Минское лесопарковое хозяйство дополнительно приобрело урны, мангалы, кабинки для переодевания, беседки металлические и деревянные, комплекты лесной мебели.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-27

Шезлонги, теннисные столы, спортинвентарь – зоны отдыха доукомплектуют в ближайшие дни, чтобы к первому дню лета отдыхающие могли проводить досуг у воды вкусно, спортивно и весело.

Александр Миронович:
На каждом пляже имеется свое оборудование – это игральное оборудование, оборудование для сбора ТБО, которое ежегодно перед началом обновляется, красится, если имеются повреждения деревянных конструкций, то они все меняются.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-30

Следить за безопасностью отдыхающих круглые сутки будут работники восьми спасательных станций, а в дневное время – девять сезонных постов. Продолжается и энтомологическая оценка зон отдыха. В прилегающих к пляжам лесных массивах уже установлены таблички, предупреждающие о клещах.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-33

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-35

Санитарное состояние берегов – под контролем эпидемиологических служб столицы. Исследования воды проводятся дважды в месяц, с первого июня показатели станут еженедельными. С каждым годом зоны отдыха становятся уютнее и чище. В этом сезоне девятый пляж Заславского водохранилища станет плюс ко всему еще и безбарьерной средой.

Лесная мебель с пандусом, дополнительные урны и мангалы: минские пляжи готовят к лету-38

Екатерина Минюк:
Установлен комплект лесной мебели с пандусом, чтобы могли и к столику подъехать и пересесть на лавочку. Также установлена кабинка для переодевания, тоже со специальным пандусом.

# Отдых # общество # Екатерина Менюк # Александр Миронович

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