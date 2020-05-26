Регистрация на эвакуационные рейсы из Дели и Коломбо продолжается

Новости Беларуси. Два эвакуационных чартерных рейса из Юго-Восточной Азии запланированы на этой неделе. На оба рейса – из Дели и Коломбо – продолжается регистрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии сейчас действует карантин. До 31 мая продлен запрет на международные авиарейсы. Таким образом других возможностей въезда и выезда в страну, кроме эвакуационных чартеров, нет. При этом в случае въезда в Индию чартерами белорусы должны пройти обязательный карантин в 14 дней.