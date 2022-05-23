«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?

Новости Беларуси. Благодаря личным приемам граждан сенаторами в том либо ином регионе представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей, комплексно подходят к каждому озвученному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели доверили им свой голос и ждут взамен отзывчивости и понимания. За 2021 год сенаторы выслушали свыше 7 тысяч просьб и проблем, в 2022 году динамика обращений не снижается. Прямые линии, приемы граждан, электронные письма – возможностей для диалога достаточно. Спектр вопросов всегда обширный, зачастую люди затрагивают медицину.

Людмила Басалай, жительница деревни Великая Гать:

Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но человек понимающий, понял все. Через два дня мне позвонили, сказали приехать в больницу. Сразу в первый день меня обследовали, положили, 14 дней я пролежала, нашли причину.

Елена Сохранная, жительница Каменца:

Он отнесся с большим пониманием к нашей проблеме, и уже через три дня я с ребенком попала к врачу нужной специализации. Очень благодарна Александру Сергеевичу за его отзывчивость, понимание. И считаю, что именно такие люди должны представлять наш район в Совете Республики.