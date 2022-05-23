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«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?

23 мая 2022 07:10
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Новости Беларуси. Благодаря личным приемам граждан сенаторами в том либо ином регионе представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей, комплексно подходят к каждому озвученному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?-1

Избиратели доверили им свой голос и ждут взамен отзывчивости и понимания. За 2021 год сенаторы выслушали свыше 7 тысяч просьб и проблем, в 2022 году динамика обращений не снижается. Прямые линии, приемы граждан, электронные письма – возможностей для диалога достаточно. Спектр вопросов всегда обширный, зачастую люди затрагивают медицину.

«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?-4

Людмила Басалай, жительница деревни Великая Гать:
Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но человек понимающий, понял все. Через два дня мне позвонили, сказали приехать в больницу. Сразу в первый день меня обследовали, положили, 14 дней я пролежала, нашли причину.

«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?-7

Елена Сохранная, жительница Каменца:
Он отнесся с большим пониманием к нашей проблеме, и уже через три дня я с ребенком попала к врачу нужной специализации. Очень благодарна Александру Сергеевичу за его отзывчивость, понимание. И считаю, что именно такие люди должны представлять наш район в Совете Республики.

«Кого интересуют наши проблемы деревенские? Но он понял всё». Как сенаторы помогли белорусам после приёма граждан?-10

В 2022 году к парламентариям обратились почти 2 000 белорусов. Одни вопросы можно решить сразу и на месте, другие требуют законодательных изменений, третьи нуждаются просто в человеческом участии. Здоровой считается та государственная система, в которой проблемы слышат и решают.

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приема граждан. Как записаться? Читайте здесь.

# Прием граждан # общество # Людмила Басалай # Елена Сохранная # Фотофакт

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