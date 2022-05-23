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Лукашенко встретится с Путиным в Сочи. Состоится уже 5-я встреча президентов за 2022 год

23 мая 2022 06:41
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23 мая предстоит встреча лидеров двух государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретится с Путиным в Сочи. Состоится уже 5-я встреча президентов за 2022 год-1

Ожидается, что президенты подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, а также ход выполнения правительствами двух стран ранее данных ими поручений. О проведении полноформатных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Известно, что переговоры пройдут в двустороннем формате. И это будет уже пятая с начала 2022 года встреча президентов Беларуси и России.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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