Лукашенко встретится с Путиным в Сочи. Состоится уже 5-я встреча президентов за 2022 год

Ожидается, что президенты подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, а также ход выполнения правительствами двух стран ранее данных ими поручений. О проведении полноформатных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Известно, что переговоры пройдут в двустороннем формате. И это будет уже пятая с начала 2022 года встреча президентов Беларуси и России.