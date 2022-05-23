Можно будет увидеть, как собирают знаменитый трактор «Беларус». Что ещё подготовили на МТЗ к 76-летию?

Новости Беларуси. На неделе одно из крупнейших предприятий страны, чей бренд является узнаваемым во многих странах, отметит свой 76-й день рождения. И сделает это с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский тракторный завод организует целую неделю развлекательной программы как для своего коллектива, так и для всех белорусов, чтобы разделить радость события.

На протяжении недели на различных площадках МТЗ, который, к слову, является настоящим промышленным городом, пройдут спортивные семейные состязания, интеллектуальные игры. Состоится открытие магазина, где презентуют фирменный стиль предприятия. Не обойдется без торжественной церемонии вручения нагрудного знака «Ветеран завода» старожилам цехов и отделов. В 2022 году их получат более 100 человек. Самые любопытные смогут заглянуть даже в корпус сборки тракторов и увидеть, как сходит с конвейера знаменитый автономный «Беларус».