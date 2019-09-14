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Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября

14 сентября 2019 17:04
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16 сентября – Василисин день. В это время было принято наводить марафет в доме, рассказали в программе «Плюс-минус». Если закат красного цвета, скоро наступят заморозки и холодная погода. А если идёт дождь – готовься к сухой и тёплой осени.

Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября-1

17 сентября – Неопалимая Купина. Её считали защитницей от молний и пожаров. Если этот день дождливый и ненастный, осень будет сухой.

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю

19 сентября – Михайлов день. После этого праздника предки готовились к первым заморозкам.

# Погода в Беларуси # общество

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