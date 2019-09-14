Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября

16 сентября – Василисин день . В это время было принято наводить марафет в доме, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если закат красного цвета, скоро наступят заморозки и холодная погода. А если идёт дождь – готовься к сухой и тёплой осени.

17 сентября – Неопалимая Купина. Её считали защитницей от молний и пожаров. Если этот день дождливый и ненастный, осень будет сухой.

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю

19 сентября – Михайлов день. После этого праздника предки готовились к первым заморозкам.