В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в праздничной столице. Наша бессменная ведущая прямых эфиров в Верхнем городе Яна Шипко задалась вопросом об истории минских улиц. В честь кого они названы и как эти люди прославили наш город.

Яна Шипко:

Особенно будет интересно жителям микрорайона Уручье: в честь кого названа улица Гинтовта. Носит она имя легендарного нашего земляка Витольда Гинтовта – Героя Советского Союза. У нас в гостях его сын Сергей Витольдович и внук Алексей.

Столько танков уничтожил ваш отец и дедушка, практически в одиночку бросался в бой с немцами, и горел, и три ранения получил. Осколок даже после войны он сохранил. Наверняка, многие истории вы помните из первых уст. Какие наиболее яркие?