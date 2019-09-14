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В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта

14 сентября 2019 17:04
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в праздничной столице. Наша бессменная ведущая прямых эфиров в Верхнем городе Яна Шипко задалась вопросом об истории минских улиц. В честь кого они названы и как эти люди прославили наш город.

В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта-1

Яна Шипко:
Особенно будет интересно жителям микрорайона Уручье: в честь кого названа улица Гинтовта. Носит она имя легендарного нашего земляка Витольда Гинтовта – Героя Советского Союза. У нас в гостях его сын Сергей Витольдович и внук Алексей.

В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта-4

Столько танков уничтожил ваш отец и дедушка, практически в одиночку бросался в бой с немцами, и горел, и три ранения получил. Осколок даже после войны он сохранил. Наверняка, многие истории вы помните из первых уст. Какие наиболее яркие?

В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта-7

Сергей Гинтовт, сын Героя Советского Союза Витольда Гинтовта:
Он рассказывал, это давалась ему тяжело, потому что человек он был довольно скромный, отзывчивый, помогал людям всегда. Поразительно было, что даже первый бой, который он принял – это было в декабре 1941 года – после училища. В бою ему пришлось, попав в засаду, уворачиваться так и вести бой, что после боя было насчитано 17 попаданий в танк. Но учитывая то, что он мастерски подставлял только лобовую броню, экипаж практически остался жив.

Подробнее в видеоматериале

# Великая Отечественная война # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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