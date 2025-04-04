Президента Южной Кореи окончательно отстранили от должности. Спустя четыре месяца после неудавшейся попытки лидера страны объявить военное положение, Конституционный суд оставил в силе решение о его импичменте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллегия из 8 судей в ходе вынесения вердикта заявила, что президент нарушил принципы верховенства закона и демократии. Теперь в течение 60 дней должны пройти выборы нового главы государства. В декабре 2024 года Юн Сок Ель безуспешно пытался объявить в республике военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа. Президента отстранили от исполнения обязанностей, но, для того, чтобы сместить его с должности, было необходимо решение Конституционного суда. Обвинения глава Южной Кореи отвергал и говорил, что его «политически выверенное решение» принято, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, цитата, «парализовала работу правительства».

Южнокорейская полиция перед началом заседания суда заявила, что «мобилизовала все имеющиеся ресурсы» для предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юн Сок Еля, которые вышли на улицы Сеула. Судьям Конституционного суда также предоставлена дополнительная охрана.