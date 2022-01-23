Когда вы впервые приехали в Беларусь, что вас удивило больше всего? Спросили у посла Пакистана

Новости Беларуси. Миролюбие, одно из ключевых качеств белорусов, нашло свое отражение в обновленной Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы исключаем со своей стороны военную агрессию, но при этом оставляем за собой право укреплять национальную безопасность. Свой профессиональный праздник на неделе отметили те, кто делают все возможное, чтобы достойно представлять нашу страну на мировой арене. Они строят отношения не с позиции вассала, а равноправного партнера. 183 страны сегодня поддерживают дипломатические отношения с Беларусью. Наши загранучреждения представлены в 56 государствах. А с учетом аккредитации послов по совместительству цифру можно смело удвоить. Что значит представлять интересы всей страны? Как это – говорить на языке дипломатии? И бывает ли политическая гармония? Репортаж Кристины Сущени.

Переместимся в Пакистан. Конечно, не за 4 000 километров, а в представительство в Минске. Господин посол за свои 22 года дипломатической карьеры успел поработать в Саудовской Аравии, Сирии, Венгрии, Германии, Индонезии. И вот на карте Беларусь.

Кристина Сущеня, корреспондент:

География вашей дипломатической карьеры, да, обширная. Но все-таки Беларусь. Впервые, когда вы сюда приехали, что вас, может быть, прежде всего удивило?

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Впервые я попал в Беларусь в августе 2015-го, тогда я работал в Берлине в дипмиссии, но здесь проходил визит премьер-министра Пакистана. Меня попросили помочь в организации визита. Мое первое впечатление: город Минск прекрасно организован, чистый, было приятно видеть очень много флагов Пакистана по городу. Хорошо украшен. Люди очень открыты к сотрудничеству. За примером далеко ходить не нужно. Кладезь предложений для сотрудничества или настоящий музей в стенах посольства. Пакистан – пятая по численности населения страна в мире. И раз уже затронули тему цифр…

Кристина Сущеня:

Пакистан ежегодно импортирует товаров порядка на 47 миллиардов долларов. Какие основные статьи сотрудничества между двумя нашими странами мы можем назвать? Саджад Хайдер Хан:

Общий уровень торговли в 2021 году – 80 миллионов долларов. И если сравнить с 2020-м, было 52 миллиона долларов – наблюдается существенный рост. Экспорт из Пакистана в Беларусь на самом деле не очень большой – порядка 15 миллионов долларов. Если говорить об импорте Пакистана из Беларуси, то в основном это белорусские тракторы. За прошлый год – в начале года мы могли импортировать 1 300 единиц техники, к концу года эта цифра достигла 4 000. В основном статьи импортно-экспортных отношений – это текстиль, цитрусовые, рис. Допустим, в прошлом году риса было экспортировано из Пакистана на 5 миллионов долларов.

И вот из недавнего: БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана. Работать она будет в обоих направлениях – на импорт и экспорт. Начнут с закупок пиломатериалов. Кстати, пакистанские бизнесмены рассчитывают на регулярные поставки белорусской продукции деревообработки. Кристина Сущеня:

Подводя итог, хочется немножко заглянуть в будущее. Какие перспективы развития нашего сотрудничества? Может быть, есть уже какие-то краткосрочные или долгосрочные планы взаимоотношений наших стран?

Саджад Хайдер Хан:

Для Беларуси множество перспектив. В долгосрочной перспективе это, конечно, инвестиции. Например, индустриальный парк «Великий камень». Если говорить о конкретных примерах сотрудничества, к примеру в области промышленности, МТЗ на данный момент проводит переговоры с подобным пакистанским заводом, чтобы открыть свое производство в Пакистане. Вообще, Пакистан – страна с развитой сельскохозяйственной отраслью, 42 % населения работают в этой отрасли. Второе – образование. Как раз вчера я провел встречу с ректором БГУ, мы обсудили возможность программ по обмену студентами между университетами.