Брестская область лидирует в жатве: каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн

Новости Беларуси. Сухая погода ускорила темпы уборочной. Белорусские аграрии уже приблизились к двум миллионам тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убрана треть площадей. Лидирует в жатве – юг республики. В Брестской области позади уже большая часть страды. Каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн. На втором месте – Гродненская область. В закромах – почти полмиллиона тонн зерна.