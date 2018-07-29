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Брестская область лидирует в жатве: каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн

29 июля 2018 12:35
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Новости Беларуси. Сухая погода ускорила темпы уборочной. Белорусские аграрии уже приблизились к двум миллионам тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область лидирует в жатве: каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн-1

Убрана треть площадей. Лидирует в жатве – юг республики. В Брестской области позади уже большая часть страды. Каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн. На втором месте – Гродненская область. В закромах – почти полмиллиона тонн зерна. 

Брестская область лидирует в жатве: каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн-4

Немного отстают аграрии столичного региона. Здесь намолочено чуть более 400 тысяч тонн. Все больше в жатву включается север Беларуси. В самом начале пути пока Могилевский регион. 

Брестская область лидирует в жатве: каравай региона весит свыше 600 тысяч тонн-7

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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