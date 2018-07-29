Сколько жилья построят в Беларуси в этом году? Большое интервью с Анатолием Калининым

Новости Беларуси. Очевидно, что основные объемы жилищного строительства в стране приходятся на многоквартирные дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В программном документе, определяющем перспективы до 2020 года, одна из точек роста – индивидуальная застройка. Документ был принят два года назад. Индивидуальное жилье строится, но пока далеко не в тех объемах, на которые рассчитывали. Среди городов, которые можно быть в пример, – Брест. Именно поэтому там на неделе собрались, чтобы посмотреть, что уже сделано, и обсудить, в каком направлении двигаться дальше, представители министерств экономического блока, местные органы власти, руководители предприятий.

Семинар прошел с участием заместителя премьер-министра Анатолия Калинина. Мы отправились в Брест, чтобы поговорить с Анатолием Николаевичем не только об индивидуальном жилье, но и о жилищном строительстве в целом. Юлия Огнева, СТВ:

Анатолий Николаевич, тема жилищного строительства. Расскажите пожалуйста, как обстоят дела – может быть, итоги полугодия?

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:

В рамках жилищного строительства в этом году мы взяли объем общего ввода 4 миллиона метров квадратных. Безусловно, этот объем будет выполнен (и мы надеемся – перевыполнен). С учетом мер государственной поддержки, это 900 тысяч метров квадратных. Мы в 2018 году увеличили вдвое объемы строительства жилья для многодетных. Но вместе с тем мы не решаем главную задачу – это состояние на очереди многодетных более 3 лет. Мы взяли на себя более высокие обязательства: в течение 2019-2020 годов решить эту задачу и в 2021 выйти на количество жилья состоящих на очереди многодетных не более 1 года.

Мы сегодня поставили задачу облисполкомам до 1 августа нынешнего года предоставить в Министерство архитектуры комплексный план решения этой задачи. Это должны быть выделены земельные участки, подобраны серии домов и обозначены семьи, которые будут проживать в этих домах. Мы определяем сумму на стоимость метра квадратного, мы определяем четкое единое требование по инфраструктуре. Мы в этих дворах должны построить малые архитектурные формы, чтобы было удобно деткам отдыхать и жить в этих населенных пунктах и на этих территориях. Земли у нас достаточно. Что касается индивидуального строительства, то мы видим здесь определенные проблемы. Первая – это сосредоточивание для проживания граждан. В Минске проживает 20 % и в областных центрах. Половина жилья строится в областных центрах. Мы видим, что нужно как минимум вдвое сократить жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и в областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения.

Юлия Огнева:

Города-спутники будут активнее задействовать? Анатолий Калинин:

Соответственно, развиваются города-спутники. Мы должны объемы строительства городов-спутников увеличить как минимум в 4-5 раз. Безусловно, мы находим новые формы условий кредитования. Первый проект – Смолевичи. В городе-спутнике мы предлагаем кредитоваться и строиться жителям, пока один дом, на условиях 240 указа. То есть по льготному кредитованию.

Второй вопрос – это занятость граждан, которые будут проживать в городах-спутниках. Мы видим, что все-таки в Минске и областных центрах надо прекратить строительство промышленных производственных объектов. Это нужно расселять. Пока мы будем разрешать строить в Минске и в областных центрах, в район никто не поедет. Поэтому это тоже новое предложение. Следующее решение – это создание инфраструктуры. Это социальная инфраструктура, это дороги (скоростные в том числе). Одно из направлений комплексного строительства индивидуального жилья мы видим в том, чтобы не выделить участок на 350 участков, а выделить участок под одного застройщика, который будет решать. Градостроительную документацию разрабатывать, проектно-сметную документацию, строительство инфраструктуры организовывать и возможно даже строительство жилья. В этих застройках должны быть 10-15 архитектурных решений зданий. Поэтому типовые решения, типовые подходы, комплексное управление, системное управление и привлечение туда социальных объектов и промышленности – это одно из направлений в индивидуальном жилищном строительстве. Таким образом решается задача национального расселения.

Мы считаем, что Минск должен расселяться между первым и вторым кольцом инфраструктурным. И мы видим, что Минск ожидает большая проблема с выделением земельных участков уже застройщикам. При том, что порядка 3 миллионов у нас незавершенного строительства, и в том числе 2,3 миллиона метров квадратных незавершенного только в Минске. То есть этот процесс бесконечный, почему я и говорю, что в следующем году в программе 2019-2020 года мы должны сократить объемы строительства в столице и областных центрах. Юлия Огнева:

Ну а в целом объемы строительства?