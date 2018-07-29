Все перспективы семейного очага в доме: основные преимущества индивидуального строительства на примере Брестской области

Новости Беларуси. Индивидуальное жилье строится, но пока далеко не в тех объемах, на которые рассчитывали. Среди городов, которые можно брать в пример, Брест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сокращение строительства жилья в Минске вдвое и развитие городов-спутников. Как будем строиться до 2020 года рассказал Анатолий Калинин

Именно поэтому там не неделе собрались представители министерств экономического блока, местные органы власти, руководители предприятий, чтобы посмотреть, что уже сделано, и обсудить, в каком направлении двигаться дальше.

Еще с десяток лет назад здесь было чистое поле. Сегодня аккуратная индивидуальная застройка, больше 300 домов. Высокая цена участка на самой окраине Бреста людей не смутила. Главное – трасса неподалеку, да и все блага в виде коммуникаций – канализация, газ и вода – тоже есть.

А еще планируют построить в шаговой доступности школу и детский сад. Валентина Севрюкова, пока строится основной дом, живет в небольшом по соседству. Но неудобства временные.

Валентина Севрюкова, жительница Бреста:

Во-первых, свой огород. Во-вторых, дышится совсем по-другому.

Довольны новым микрорайоном и соседи. Коттедж на 150 квадратных метров построили с господдержкой как многодетная семья. Переехали 4 года назад. Нина Сосидко вместе с супругом здесь частые гости – присматривают за внуками. Сами живут в многоэтажке, но душа пенсионеров требует простора.

Нина Сосидко, жительница Бреста:

Не успели кофе попить, уже мчимся сюда курей покормить. А в доме делать нечего, аж потолстела от безделья.

Лев Сосидко, житель Бреста:

В городе сидел бы в своей квартире, а так приехал к детям. Вот ковыряюсь в грязном, похожу немножко. Что-то сделаю – гвоздь вобью, где-то топором стукну. И себе удовольствие, и им польза.

В Брестской области примерно половина вводимых за год квадратных метров – это индивидуальное жилье. Цифры на порядок выше, чем в других регионах, и уже не первый год сравнимы с европейскими. В странах с развитой экономикой этот показатель ниже 50 % никогда не падает.

Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Поэтому объективно и традиционно уже за последние годы в индивидуальное жилье вкладываются как кредитные ресурсы в виде господдержки, так и средства на инженерно-транспортную инфраструктуру. За гражданами вопрос не стоит. Главное, было бы предложение, а спрос на землю всегда есть.

Несмотря на дефицит земельных участков, в городе продолжают разрабатываться новые кварталы застройки.

Петр Бутрим, корреспондент:

Иногда вынужденно. Например, эти 15 домов возвели взамен снесенных из-за строительства большой транспортной развязки. Буквально за год появился новый квартал.

Стоимость квадратного метра жилья в многоквартирном доме с господдержкой – до 900 рублей, в индивидуальном – в 1,5 раза выше. Жить подальше от городской суеты стремится большинство. Однако раскошелиться готов далеко не каждый, да и участков в городе на всех не хватит. В приоритете – многодетные семьи.

Галина Лахмицкая, жительница Бреста:

У нас было трое деток. Мы построились – государство погасило 75 %. Потом у нас родился еще один ребенок и еще один. Нам полностью государство погасило весь кредит. Жилье нам вышло бесплатно.

Галина Лахмицкая – мать пятерых детей. В новом микрорайоне со всем необходимым набором благ вместе с мужем обжились быстро. Разницу с тесной квартирой, кажется, успели почувствовать все. Для большой семьи условий лучше не придумать.

Галина Лахмицкая:

Квартира – это город, везде асфальт, машины. А здесь красота, недалеко речка, вот собираемся. За грибами можно сходить.