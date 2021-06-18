Когда в анамнезе насилие, любое прикосновение будет восприниматься так. Почему важно подготовиться к беременности?

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Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Любая травматизация ведет к нестабильному состоянию женщины. Когда в анамнезе было сексуальное насилие, любое прикосновение к телу будет восприниматься как насилие сексуальное. Точно так же физическое насилие. Если было вербальное насилие, любые вмешательства типа «лягте, я вам сказала, на стол!» или еще что-то будут восприниматься как агрессия. Это затормаживает роды, соответственно, там идет каскад вмешательств – это травматичные роды. Почему важно подготавливаться даже не к родам, а вообще к беременности? Если женщина знает, что у нее в анамнезе есть насилие, то лучше бы с ним разобраться до беременности, потому что в период беременности начинаются медицинские осмотры, которые женщина воспринимает как вторжение в собственное тело. Также сами роды воспринимаются как насилие для женщины, грудное вскармливание – это тоже насилие. Работать с женщиной в период беременности сложно. Работа отличается, потому что психолог работает с диадой. Он работает и с женщиной, и с ребенком. Если мы работаем с сексуальным насилием, с физическим, в работе женщина перепроживает эти эмоции, соответственно, у нее выделяется кортизол, она боится. Она погружается в ту ситуацию. В период беременности мы не можем ее глубоко погрузить, чтобы не навредить малышу. До беременности мы это можем сделать. Проработали, женщина спокойно идет в беременность, ее больше ничего не триггерит – какие-то маячки, которые могут ввести ее в состояние насилия. Почему у женщины бывает такое, что в родах ведут себя неадекватно? Кто-то думает: она избалованная, истеричка. Просто она, на самом деле, сейчас находится во флешбэке, в том моменте, где было насилие. Она сейчас не воспринимает это как родовую палату, врачей, которые вокруг нее. Сейчас это тот период, где возникало насилие над ней. Да, безусловно, травматизация в родах или в прошлом будет отражаться на женщине.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Не все врачи принимают такое поведение – они еще больше могут давить на человека, тем самым вызывают дополнительную агрессию. Улия Шамхорская:

Поэтому я и говорила, что важно обучать медицинский персонал, чтобы они обращали внимание на те или иные признаки, а их видно. Если женщина не дает прикасаться к себе, это уже какой-то звоночек. Очень часто бывает такое, что врачи просто подходят и начинают осматривать без того, «могу ли я прикоснуться?», «у меня холодный предмет, которым я буду к вам прикасаться», «вы готовы?», «вы не готовы?» Женщине с насилием в анамнезе это очень важно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Да, а они могут прийти: что ты, неженка? Светлана Навицкая, многодетная мама, блогер:

И с собой еще пять студентов-практикантов привести без спроса. Улия Шамхорская:

На это тоже должно быть одобрение женщины.

Светлана Навицкая:

Тут любая нормальная женщина, уважающая себя, будет в дискомфорте и входить в этом дискомфорте в роды. Алеся Лакина:

Я сама училась в медицинском, и когда мы ходили к этим женщинам, я думала: господи, если бы ко мне их привели… Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Светлана, вы три раза рожали. Скажите, вы каждый раз вели себя хорошо? Светлана Навицкая:

Адекватно. Меня называли партизаном. Александра Каштанова:

Почему? Вы можете сами с собой договариваться, либо вы принимаете? Светлана Навицкая:

Я конкретно готовилась к родам. Я знала, как они идут, как себя в них вести, и у меня не было гормональных сбоев. Алеся Лакина:

А вы знали, что будет после? Вы были к этому готовы?