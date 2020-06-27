Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, корреспондент:

Итак, мы получили урок успешного маркетинга. Звучит он просто: товар не идет, залежался на складе, платить за аренду нечем – нужно устроить акцию. Скидка, распродажа, реклама... Но идеальнее всего – политическую.

Тут кое-кто очень сильно распереживался из-за очереди в один магазин. А некоторые известные личности в недоумении восклицают и кликушествуют: что же это такое делается, люди добрые? Граждане стоят за бельем, а их задерживают! Вникать в детали и разбираться мало кто удосуживается. Придется сделать это за вас.

Григорий Азаренок:

Итак, вечер вторника. Проспект Машерова. Магазин сувениров объявил, что закрывается. Для рекламной кампании и успешной распродажи они, конечно же, сказали, что виной тому власть и политическое преследование. Оставим этот бред за скобками.

Выстроилась очередь из желающих отовариться. О вкусах, конечно, не спорят. Ну да ладно. Но эта очередь закрыла выезд со двора автомобилю. И вот что произошло дальше.