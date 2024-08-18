Когда стартует новый сезон проекта «Мисс Минск»? Обсудили Александр Осенко и Божена Еремич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда «Мисс Минск»?
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
«Мисс Минск» в следующем году. У нас «Мисс Беларусь» и «Мисс Минск» проходят раз в два года. Как раз остается пережить осень.
Александр Осенко:
Мы же с вами партнеры.
Божена Еремич:
Конечно. Я надеюсь, что вы нас информационно поддержите. Прошлый раз мы достойно соединили наши силы и выдали результат.
Александр Осенко:
Мы, как всегда, подставим вам плечо и покажем нашим зрителям, будь то по телевизору, будь то в YouTube, этот праздник красоты.
Божена Еремич:
Надеюсь, что получится выдать красивый продукт и будет очень красивая корона, диадема. И самое главное – наша победительница будет достойной.
Александр Осенко:
Уже есть какие-то эскизы? Сами принимаете решение?
Божена Еремич:
Да. Я благодарю за доверие руководство нашего города и учреждения. Окончательное решение принимаю я в этом вопросе. Я надеюсь, всем понравится.