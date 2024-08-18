Когда стартует новый сезон проекта «Мисс Минск»? Обсудили Александр Осенко и Божена Еремич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда «Мисс Минск»?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

«Мисс Минск» в следующем году. У нас «Мисс Беларусь» и «Мисс Минск» проходят раз в два года. Как раз остается пережить осень.

Александр Осенко:

Мы же с вами партнеры.

Божена Еремич:

Конечно. Я надеюсь, что вы нас информационно поддержите. Прошлый раз мы достойно соединили наши силы и выдали результат.

Александр Осенко:

Мы, как всегда, подставим вам плечо и покажем нашим зрителям, будь то по телевизору, будь то в YouTube, этот праздник красоты.