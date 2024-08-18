Еремич: спасибо нашему Президенту, он делает всё возможное, чтобы закрепить хрупкий мир

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы были членом Конституционной комиссии. Там есть очень хороший пункт, который внесли, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
Это абсолютно правильная формулировка и правильно расставленные акценты в нашей Конституции. Мне было очень приятно, и я действительно была горда в этот момент, когда мне предложили стать членом Конституционной комиссии. Я понимала, что я буду продвигать интересы Конституции от лица молодежи.
Александр Осенко:
А какое изменение вы внесли от лица БРСМ?
Божена Еремич:
Касательно молодежи, Статья 32 прим. 1, что государство способствует нравственному, духовному развитию молодежи, в том числе в интересах нашего государства. Это абсолютно грамотная формулировка.
Александр Осенко:
Память о Великой Отечественной войне?
Божена Еремич:
Молодежь тоже продвигала такую инициативу. Очень важно, что такие вещи закреплены в нашем Основном законе. Спасибо нашему Президенту за это. Он делает все возможное, чтобы закрепить этот хрупкий мир.
Божена Еремич рассказала, как попала на ВНС и в Национальную школу красоты. Подробности.