Еремич: спасибо нашему Президенту, он делает всё возможное, чтобы закрепить хрупкий мир

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы были членом Конституционной комиссии. Там есть очень хороший пункт, который внесли, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Это абсолютно правильная формулировка и правильно расставленные акценты в нашей Конституции. Мне было очень приятно, и я действительно была горда в этот момент, когда мне предложили стать членом Конституционной комиссии. Я понимала, что я буду продвигать интересы Конституции от лица молодежи.

Александр Осенко:

А какое изменение вы внесли от лица БРСМ?