Божена Еремич рассказала, как попала на ВНС и в Национальную школу красоты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почти прокурор, преподаватель. Национальная школа красоты – как попали?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Сначала было Всебелорусское народное собрание. Я приняла активное участие и смогла зарекомендовать себя. Александр Осенко:

Вся страна обратила внимание на то, что в Президиуме, рядом с Президентом, сидит очаровательная девушка в белом. И тогда вся страна узнала Божену Еремич. Как вы оказались там? Что за социальный лифт? Божена Еремич:

Я была делегатом от Белорусского республиканского союза молодежи, была активным членом БРСМ в Гродно. Я участвовала во всех мероприятиях. Я не возглавляла БРСМ в рамках нашего университета, но я активно помогала в волонтерской деятельности. У нас была и юридическая клиника, мы помогали людям в хосписе.