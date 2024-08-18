Божена Еремич рассказала, как попала на ВНС и в Национальную школу красоты
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почти прокурор, преподаватель. Национальная школа красоты – как попали?
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
Сначала было Всебелорусское народное собрание. Я приняла активное участие и смогла зарекомендовать себя.
Александр Осенко:
Вся страна обратила внимание на то, что в Президиуме, рядом с Президентом, сидит очаровательная девушка в белом. И тогда вся страна узнала Божену Еремич. Как вы оказались там? Что за социальный лифт?
Божена Еремич:
Я была делегатом от Белорусского республиканского союза молодежи, была активным членом БРСМ в Гродно. Я участвовала во всех мероприятиях. Я не возглавляла БРСМ в рамках нашего университета, но я активно помогала в волонтерской деятельности. У нас была и юридическая клиника, мы помогали людям в хосписе.
Божена Еремич:
Мы были небольшим составом, активным, и у нас всегда были какие-то инициативы. Мы приходили к нашему руководителю БРСМ, который должен был их поддержать. Он поддерживал, активно принимал участие, искал финансирование, приходил к руководству университета, чтобы нам помогали в наших инициативах. Конечно же, в таком варианте это сотрудничество сто процентов работает.
А в моем случае я была одной из активистов в университете, в городе. И меня избрали делегатом от БРСМ на Всебелорусское народное собрание. Для меня это было очень почетно, я понимала всю ответственность, понимала, что на меня будут смотреть. Когда все начали писать «кто эта блондинка?» Были такие заголовки. Я приехала домой, мои родители удивились: ничего себе, съездила, стала звездой. Действительно, на тот момент была какая-то известность. Мои коллеги, студенты – все приходили, говорили: какая ты молодец! Столько добрых слов!