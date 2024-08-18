Директор Национальной школы красоты рассказала о семье и маленьком ребенке

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.

Божена Еремич: Да, для меня это самое главное. Я стараюсь все вечера и выходные проводить с ребенком. И психологи говорят проводить всегда время качественно. С ребенком постоянно развивашки, игрушки.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси: Да, мама мне очень помогает с ребенком. Это все сложно совмещать, но реально.

Божена Еремич:

Год и 10 месяцев. Я просто задумываюсь о будущем. У меня тоже есть такая черта – я всегда стараюсь думать наперед, планировать.

Александр Осенко:

Но ребенок же сам выберет?

Божена Еремич:

Конечно, я не буду настаивать на чем-то, но мне бы хотелось, чтобы он пошел, возможно, как я, на юридический факультет. Но настаивать я не буду. У каждого есть свои сильные стороны. Вдруг он станет профессиональным спортсменом или технический склад ума в нем проявится, он захочет быть инженером? Я к этому отношусь спокойно, для меня главное, чтобы он был счастлив.

Александр Осенко:

Счастье детей – это главное. Этого хотят все родители. И чтобы они жили в нашей мирной стране.