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Когда следует обращаться за помощью к логопеду?

14 ноября 2016 09:05
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У 6-ти летней Софии снижен тонус мышц органов артикуляции. Ей показан логопедический массаж .

Но массаж – это не единственный прием, которым можно развить детский речевой аппарат.

Мы находимся на занятии ребят с общим недоразвитием речи. У малышей проблемы со звукопроизношением, беден словарный запас, им трудно даётся словообразование.

Логопед это ещё и хороший психолог. Дети с нарушением речи зачастую зажаты, им бывает непросто обрести друзей. Логопед должен не только найти подход к ребёнку, но и вселить веру в успех, в предстоящее выздоровление.

Ещё 50 лет назад профессия логопеда считалась редкой, сейчас же каждый может обратиться к специалисту.

Если же вы замечаете за своим малышом, что ему нелегко дается устная речь,  попробуйте самостоятельно с ним заниматься.  И помогут здесь не только специальные упражнения, но и обычные игры, где развивается моторика руки. Например, конструктор.

# общество # Консультация врача # Фотофакт # Воспитание детей # Дети # Наталья Слесаренок # Надежда Готовщиц # Ольга Кузьмина

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