Увидеть своими глазами и написать: российские журналисты отправились в пресс-тур по Беларуси

Новости Беларуси. Российские журналисты отправились в большой пресс-тур по регионам Беларуси. Десятки профессионалов из разных регионов России решили своими глазами увидеть, а потом написать о визите в нашу страну.

Аудитория, которую охватывают СМИ, представленные в пресс-туре, обширна. Общий тираж только печатных изданий – несколько миллионов экземпляров. А потенциальная радио- и телеаудитория уже свыше сотни миллионов человек.

Стартует пресс-тур 14 ноября в Могилеве. Здесь россияне побывают на промышленных предприятиях, посмотрят, как организован учебный процесс в школах, познакомятся с белорусской медициной. Далее запланировано посещение Шкловского района и Бобруйска, после чего журналисты приедут в столицу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Матвей Мельников, журналист (Россия):

Недавно мы были, в июле, на экономическом форуме, были на выставке «Белагро». Впечатления только позитивные. Массовая такая выставка, огромная. Были в музее Великой Отечественной войны. Тоже колоссальная выставка была. То есть у нас такого в Калининграде, конечно, нет. Жду от этой поездки какую-то интересную информацию. Опять же впечатления познавательные и в то же время позитивные.