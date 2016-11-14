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Фотофакт: самое большое суперлуние за 68 лет

14 ноября 2016 07:25
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Эти кадры появляются в сети сегодня из разных уголков планеты. Земляне минувшей ночью смогли увидеть самое большое за последние 68 лет суперлуние. В следующий раз такое необычное явление будет доступно только в 2034 году.

При суперлунии спутник Земли Луна выглядит гораздо ярче и значительно больше, чем обычно. Это происходит благодаря тому, что полнолуние и наибольшее приближение Луны к Земле совпадает. По словам ученых, наблюдать за красотой нынешнего визуального эффекта можно будет и сегодня. Правда, он уже не будет таким ярким.

# общество # Природные явления

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