Фотофакт: самое большое суперлуние за 68 лет

Эти кадры появляются в сети сегодня из разных уголков планеты. Земляне минувшей ночью смогли увидеть самое большое за последние 68 лет суперлуние. В следующий раз такое необычное явление будет доступно только в 2034 году.

При суперлунии спутник Земли Луна выглядит гораздо ярче и значительно больше, чем обычно. Это происходит благодаря тому, что полнолуние и наибольшее приближение Луны к Земле совпадает. По словам ученых, наблюдать за красотой нынешнего визуального эффекта можно будет и сегодня. Правда, он уже не будет таким ярким.