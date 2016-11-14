Президент в ходе рабочей поездки проверит выполнение своих поручений по благоустройству Могилева

Новости Беларуси. В центре внимания – Могилев. Президент Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с выполнением его поручений по благоустройству, дальнейшему архитектурному развитию микрорайонов и планировке основных транспортных магистралей Могилева.

Главе государстве также доложат о реконструкции моста через Днепр. Президент ознакомится с благоустройством набережной и прилегающих территорий.

Планируется, что еще одним пунктом рабочей поездки главы государства станет предприятие «Могилевхимволокно». Главными здесь станут вопросы стабилизации экономического и финансового состояния производства. Президент также пообщается с трудовым коллективом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.